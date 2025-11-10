TREMEMBÉ

Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

Ator Miguel Nader viveu o personagem no seriado do Prime Video

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:33

Miguel Nader como Terremoto em 'Tremembé' Crédito: Reprodução/Instagram @danielprimo @felipix

A série Tremembé, do Prime Video, tem feito enorme sucesso com o público brasileiro. Além de retratar a convivência dos criminosos mais famosos do Brasil na penitenciária homônima no interior de São Paulo, o seriado também joga luzes sobre alguns detentos que não são tão conhecidos na mídia nacional. Entre eles, está Terremoto, que chama atenção na produção por sua imponência e brutalidade.

A trajetória do criminoso é descrita em detalhes pelo autor Ullisses Campbell no livro "Tremembé: o Presídio dos Famosos". Segundo o jornalista, Terremoto era como um matador de aluguel que acabou se tornando um serial killer era chamado. O apelido veio por causa da estatura e força física do homem, que chamavam a atenção tanto nas ruas quanto na prisão.

A história de Terremoto começou no submundo da cobrança de dívidas. Ele trabalhava para agiotas e usava a violência para intimidar e "resolver pendências". Mas, com o tempo, passou a ser contratado para execuções, cobrando valores que variavam de R$ 5 mil até R$ 30 mil.

De acordo com Campbell, o negócio virou vício. O assassino desenvolveu prazer em matar e se tornou cada vez mais sádico. Antes de ser preso, ele já somava mais de 40 homicídios.

Dentro da Penitenciária de Tremembé, o homem conquistou rapidamente a posição de liderança. Também viveu relacionamentos dentro da prisão - entre eles, com Tieta do Agreste, que virou Gal e foi interpretada por Luan Carvalho na série do Prime Video.

