Quem é Terremoto? Saiba a história real do matador de aluguel e serial killer que aparece em Tremembé

Giuliana Mancini
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 13:33
A série Tremembé, do Prime Video, tem feito enorme sucesso com o público brasileiro. Além de retratar a convivência dos criminosos mais famosos do Brasil na penitenciária homônima no interior de São Paulo, o seriado também joga luzes sobre alguns detentos que não são tão conhecidos na mídia nacional. Entre eles, está Terremoto, que chama atenção na produção por sua imponência e brutalidade.
A trajetória do criminoso é descrita em detalhes pelo autor Ullisses Campbell no livro "Tremembé: o Presídio dos Famosos". Segundo o jornalista, Terremoto era como um matador de aluguel que acabou se tornando um serial killer era chamado. O apelido veio por causa da estatura e força física do homem, que chamavam a atenção tanto nas ruas quanto na prisão.
Miguel Nader como Terremoto em 'Tremembé'
A história de Terremoto começou no submundo da cobrança de dívidas. Ele trabalhava para agiotas e usava a violência para intimidar e "resolver pendências". Mas, com o tempo, passou a ser contratado para execuções, cobrando valores que variavam de R$ 5 mil até R$ 30 mil.
De acordo com Campbell, o negócio virou vício. O assassino desenvolveu prazer em matar e se tornou cada vez mais sádico. Antes de ser preso, ele já somava mais de 40 homicídios.
Dentro da Penitenciária de Tremembé, o homem conquistou rapidamente a posição de liderança. Também viveu relacionamentos dentro da prisão - entre eles, com Tieta do Agreste, que virou Gal e foi interpretada por Luan Carvalho na série do Prime Video.
Criminosos que aparecem na série Tremembé
Com o passar do tempo, seu comportamento explosivo e a tentativa de controlar as regras da cadeia acabaram lhe custando caro. Terremoto foi transferido para outra unidade prisional, onde entrou em conflito direto com o Primeiro Comando da Capital (PCC), facção que controlava o local. Ele se rebelou contra o grupo, tentou tomar o comando de negócios e foi executado.