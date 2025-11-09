JUSTIÇA

Preso em Tremembé, Roger Abdelmassih é condenado por dívida de condomínio

Ex-médico foi condenado por abusar de dezenas de pacientes

Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:32

Ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 100 anos de cadeia por estuprar pacientes Crédito: Divulgação/Senad

O ex-médico Roger Abdelmassih, 82, preso por abusar de dezenas de pacientes, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma dívida de cerca de R$ 141 mil com um condomínio na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele é proprietário de um apartamento de três dormitórios.

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Abdelmassih foi citado na prisão, mas não se manifestou no processo. A ação foi aberta pelo condomínio em 2015, período em que o ex-médico já estava preso.

A Defensoria Pública assumiu a defesa de Abdelmassih e contestou as alegações do condomínio. A condenação foi determinada pelo juiz Anderson Pestana de Abreu, no dia 15 de outubro. Ainda cabe recurso.

Roger Abdelmassih cumpre pena na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, pelo estupro de 37 pacientes, crimes cometidos em seu consultório de reprodução assistida entre 1995 e 2008.