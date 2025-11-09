Acesse sua conta
Preso em Tremembé, Roger Abdelmassih é condenado por dívida de condomínio

Ex-médico foi condenado por abusar de dezenas de pacientes

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 17:32

Ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 100 anos de cadeia por estuprar pacientes
Ex-médico Roger Abdelmassih, condenado a mais de 100 anos de cadeia por estuprar pacientes Crédito: Divulgação/Senad

O ex-médico Roger Abdelmassih, 82, preso por abusar de dezenas de pacientes, foi condenado pela Justiça de São Paulo a pagar uma dívida de cerca de R$ 141 mil com um condomínio na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Ele é proprietário de um apartamento de três dormitórios. 

Segundo informações do jornal Folha de S. Paulo, Abdelmassih foi citado na prisão, mas não se manifestou no processo. A ação foi aberta pelo condomínio em 2015, período em que o ex-médico já estava preso. 

A Defensoria Pública assumiu a defesa de Abdelmassih e contestou as alegações do condomínio. A condenação foi determinada pelo juiz Anderson Pestana de Abreu, no dia 15 de outubro. Ainda cabe recurso. 

Roger Abdelmassih cumpre pena na Penitenciária II de Tremembé, no interior de São Paulo, pelo estupro de 37 pacientes, crimes cometidos em seu consultório de reprodução assistida entre 1995 e 2008.

Nascido em São João da Boa Vista (SP), filho de imigrantes libaneses, Roger Abdelmassih se formou em medicina pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e se especializou em urologia e reprodução assistida. As primeiras denúncias de pacientes contra o ex-médico vieram à tona em 2009. 

