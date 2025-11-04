Acesse sua conta
Duda abre o jogo sobre relação com Cristian Cravinhos em Tremembé e revela surpresa romântica: ‘Fazia tudo o que eu queria’

Duda deu detalhes de como era relação com Cristian Cravinhos dentro da cadeia

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 4 de novembro de 2025 às 18:40

Duda falou sobre relação com Cristian Cravinhos
Duda falou sobre relação com Cristian Cravinhos Crédito: Reprodução | Instagram

Mais uma vez, um novo episódio do suposto caso de amor entre Cristian Cravinhos e Duda veio à tona. Dessa vez Duda concedeu entrevista ao portal LeoDias, e deu detalhes de como era sua relação com Cristian em Tremembé, penitenciária que dá nome a série que estreou no último dia 31 no Prime Video.

“O Cristian era incrível comigo, incrível, não tinha nada que eu quisesse lá dentro que ele não fizesse por mim, tudo o que eu queria lá dentro, ele fazia, mas era tudo mesmo”, começou Duda.

Duda relatou que quando estava preso era casado, e a “visita” parou de ir ao presídio quando descobriu que ele estava tendo um caso com Cristian. Depois disso, os gestos de carinho aumentaram.

Duda explicou que quando estava na cadeia usava apenas sabonetes de duas marcas específicas, e Cristian fez questão de comprar todos que tinham na cadeia para presenteá-lo. “Ele fez um coração gigante de sabonetes e pétalas de rosas”.

“Por que não fizeram isso na série?”, perguntou uma das pessoas durante a entrevista. “Perderam a oportunidade”, disse Duda, que revelou ainda que Cristian fez outras coisas que ele não pode revelar.

Na vida real, Duda se chama Ricardo de Freitas Nascimento, que tinha 26 anos quando foi condenado por assalto à mão armada e transferido para a Penitenciária de Tremembé. O local ficou conhecido como o “presídio dos famosos”.

Duda é filho de um policial e ficou na mesma ala onde estavam os irmãos Cravinhos. Dentro da prisão é quase comum quando um homem considerado afeminado chama atenção de outros homens. Foi o caso de Duda.

No livro, “Suzane: Assassina e Manipuladora”, o jornalista Ulisses Campbell descreve o detento como um homem “de gestos bem femininos”, que chamou atenção dentro da prisão, inclusive dos irmãos condenados pelo assassinato dos pais de Suzan von Richthofen.

O primeiro contato de Duda foi com Daniel Cravinhos, que trabalhava na marcenaria do presídio. Duda reclamava da falta de um armário, e Daniel ofereceu uma das portas do seu próprio, para que ele não precisasse pagar propina.

Depois disso, Duda limpou e organizou o quarto dos irmãos, o que acabou aproximando os três. Sendo assim, Duda passou a dividir o alojamento com Daniel e Cristian.

Após um tempo dividindo o mesmo ambiente, de acordo com o livro, Duda e Cristian acabaram se envolvendo amorosamente.

Cristian se apaixonou por Duda e o chamava pelo apelido carinhoso de Lua. Os dois teriam vivido uma paixão intensa e marcada por ciúmes dentro da prisão até que Cravinhos saiu para o regime aberto e desfez a união.

