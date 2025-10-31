Acesse sua conta
‘Tremembé’: Saiba quem é Duda, detento que viveu romance com Cristian Cravinhos, comparsa de Suzane von Richthofen

Na época, o jovem passou a dividir cela com Cristian Cravinhos, que acabou se apaixonando por ele

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 18:44

Cristian Cravinhos se apaixonou por detento
Cristian Cravinhos se apaixonou por detento Crédito: Reprodução | Prime Vídeo

A série “Tremembé, que retrata os bastidores de criminosos conhecidos no Brasil no presídio localizado no interior de São Paulo, estreou nesta sexta-feira (31), no Prime Vídeo. Entre muitos detentos de crimes que chocaram o Brasil como Suzane Von Richthofen e Elize Matsunaga, chama atenção um personagem chamado Duda, que vive um romance com Cristian Cravinhos dentro da penitenciária. Na série, quem interpreta Duda é o ator João Pedro Mariano.

Na vida real, Duda se chamava Ricardo de Freitas Nascimento, que tinha 26 anos quando foi condenado por assalto à mão armada e transferido para a Penitenciária de Tremembé. O local ficou conhecido como o “presídio dos famosos”.

Duda é filho de um policial e ficou na mesma ala onde estavam os irmãos Cravinhos. Dentro da prisão é quase comum quando um homem considerado afeminado chama atenção de outros homens. Foi o caso de Duda.

No livro, “Suzane: Assassina e Manipuladora”, o jornalista Ulisses Campbell descreve o detento como um homem “de gestos bem femininos”, que chamou atenção dentro da prisão, inclusive dos irmãos condenados pelo assassinato dos pais de Suzan von Richthofen.

O primeiro contato de Duda foi com Daniel Cravinhos, que trabalhava na marcenaria do presídio. Duda reclamava da falta de um armário, e Daniel ofereceu uma das portas do seu próprio, para que ele não precisasse pagar propina.

Depois disso, Duda limpou e organizou o quarto dos irmãos, o que acabou aproximando os três. Sendo assim, Duda passou a dividir o alojamento com Daniel e Cristian.

Após um tempo dividindo o mesmo ambiente, de acordo com o livro, Duda e Cristian acabaram se envolvendo amorosamente.

Cristian se apaixonou por Duda e o chamava pelo apelido carinhoso de Lua. Os dois teriam vivido uma paixão intensa e marcada por ciúmes dentro da prisão até que Cravinhos saiu para o regime aberto e desfez a união.

