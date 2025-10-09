Acesse sua conta
Marina Ruy Barbosa revela beijo lésbico em 'Tremembé'

Atriz vai viver Suzane von Richthofen em série do Prime Video

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 22:14

Marina Ruy Barbosa
Marina Ruy Barbosa Crédito: Reprodução

A atriz Marina Ruy Barbosa abriu o jogo sobre algumas das cenas que viverá em "Tremembé", nova série do Prime Video que estreia no próximo dia 31 de outubro. Marina interpretará Suzane von Richthofen, criminosa condenada pelo assassinato dos pais em 2002.

Na produção, ela acaba se envolvendo triângulo amoroso com duas das detentas mais temidas no famoso presídio do interior de São Paulo. A personagem engatará um romance com Sandra Regina Gomes, a Sandrão, interpretada por Letícia Rodrigues. Porém, a chefe da ala feminina do presídio já estava em um relacionamento com Eliza Matsunaga (Carol Garcia).

Em entrevista ao ao Portal Léo Dias, a ruiva contou que a série explora as relações interpessoais no complexo prisional e ainda deixa claro que vai rolar beijo lésbico. “A Suzane precisava ser protegida de alguma forma e ter alguns benefícios que ela só conseguiria sendo a ‘primeira-dama’. E a Sandrão era a chefe. Então rolou [beijo homossexual]. Assistam na série!”, contou sobre a obra que vai narrar a história de diversas criminosas que passaram pela penitenciária "Tremembé".

“A série fala muito além do crime, é muito mais sobre a relação interpessoal desses condenados e como eles fazem, estrategicamente ou não, para subir, para ter uma posição mais privilegiada dentro daquele lugar”, destacou a artista ao portal. 

Baseada nos livros de Ulisses Campbell, "Tremembé" é estrelada por Marina Ruy Barbosa, Bianca Comparato, Felipe Simas, Kelner Macêdo, Lucas Oradovschi, Carol Garcia, Anselmo Vasconcelos e Letícia Rodrigues.

