Barato e fácil de achar: alimento simples reduz colesterol e pode superar os ovos em proteína

Agência Correio
Publicado em 10 de outubro de 2025 às 08:00
Muito mais do que um simples petisco, o amendoim é um verdadeiro aliado da saúde. Rico em proteínas, gorduras boas e antioxidantes, ele ajuda a reduzir o colesterol ruim e a fortalecer o coração — benefícios que o colocam lado a lado (ou até acima) das nozes mais famosas.
Amendoim
Apesar de ser tecnicamente uma leguminosa, o amendoim é considerado uma das opções mais completas para quem busca cuidar do corpo e da mente.
Consumido com moderação, o amendoim oferece uma combinação poderosa de nutrientes, atuando na prevenção de doenças cardiovasculares, na melhora da função cognitiva e até no equilíbrio emocional. Por isso, incluir uma porção diária pode fazer toda a diferença para a saúde.
O amendoim é uma excelente fonte de gorduras mono e poli-insaturadas, conhecidas por reduzir o colesterol LDL — o “colesterol ruim” — e aumentar o HDL, o “colesterol bom”. Isso ajuda a proteger o coração e a reduzir o risco de infartos e derrames.
Além disso, ele é rico em resveratrol, o mesmo antioxidante presente no vinho tinto, que combate a inflamação e o envelhecimento precoce das células. Contém também ácido fólico, importante para gestantes, e triptofano, um aminoácido que estimula a produção de serotonina, ajudando no equilíbrio do humor.
Estudos indicam ainda que o consumo regular pode melhorar a função cognitiva e reduzir a resposta ao estresse, tornando o amendoim um alimento completo para corpo e mente.
O segredo está nas gorduras boas. As mono e poli-insaturadas presentes no amendoim ajudam a manter o equilíbrio dos lipídios no sangue, evitando o acúmulo de gordura nas artérias. Além disso, o alimento contém fitoesteróis, compostos naturais que bloqueiam a absorção de colesterol no intestino.
Esses fitoesteróis, somados ao resveratrol, oferecem uma proteção extra contra a oxidação do colesterol LDL, um dos principais causadores de inflamações e doenças cardiovasculares. Assim, comer amendoim com frequência — e sem sal — pode ser uma estratégia simples e eficaz para cuidar da saúde do coração.
O amendoim impressiona pelo seu perfil nutricional completo. Em 100 gramas, há cerca de 25 gramas de proteína — mais do que em muitos alimentos de origem vegetal e até superior ao teor proteico dos ovos, que têm cerca de 6 gramas por unidade.
Também é fonte de fibras, ferro, magnésio e compostos bioativos que contribuem para o bom funcionamento do organismo. Esses nutrientes ajudam na digestão, no controle do açúcar no sangue e na manutenção da energia ao longo do dia.
Sim, desde que com moderação. Uma porção equivalente a um punhado (cerca de 30 gramas) por dia é o suficiente para aproveitar seus benefícios sem exagerar nas calorias. A versão sem sal é a mais indicada, especialmente para quem busca controlar a pressão arterial.
Além de nutritivo e saboroso, o amendoim é uma opção acessível e versátil, podendo ser incluído em lanches, saladas, vitaminas ou como ingrediente em receitas saudáveis. Um pequeno hábito diário que pode trazer grandes resultados para a saúde.