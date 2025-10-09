Rins em risco: sinais de alerta e cuidados que podem evitar a insuficiência renal

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Os rins são órgãos tão importantes que o ser humano, em condições normais, possui dois deles trabalhando simultaneamente para filtrar o sangue e eliminar as substâncias nocivas. No entanto, algumas condições podem levá-los à insuficiência renal.
A falha na função renal pode ser de natureza aguda, potencialmente reversível, ou crônica (doença renal crônica), um quadro mais grave e progressivo, sem possibilidade de recuperação completa da função.
Independentemente do tipo, a prevenção é sempre o melhor caminho. Conheça as estratégias comprovadas para proteger seus rins e evitar o desenvolvimento de problemas sérios.
Um dos pilares mais importantes na prevenção de doenças crônicas dos rins é a dieta, conforme demonstrou um estudo publicado na revista científica The Lancet, focado em prevenção.
Refeições com baixo teor de sódio (sal) são essenciais, já que o excesso deste nutriente está diretamente ligado à hipertensão, a principal causa de doença renal crônica no mundo.
Além disso, a dieta deve ser controlada em proteínas e, principalmente, rica em vegetais, garantindo o aporte de nutrientes essenciais para o funcionamento adequado dos órgãos.
Conforme explica a nefrologista Caroline Reigada para o portal Terra, a hipertensão e a diabetes são as duas principais causas que levam à doença renal crônica progressiva, exigindo atenção máxima.
A hipertensão avança muitas vezes sem sintomas, danificando os rins silenciosamente. Por isso, controlar a pressão é a maneira mais eficaz de evitar essa lesão progressiva e irreversível.
No caso da diabetes, quando os níveis de glicose não são controlados, os rins ficam sobrecarregados, levando-os a excretar proteínas que não deveriam ser eliminadas a longo prazo.
“Quando esta doença não é controlada, ou seja, não são atingidos os níveis de glicose ideais, os rins são sobrecarregados. A longo prazo, eles excretam proteínas que não deveríamos eliminar”, ressalta a médica.
A insuficiência renal aguda pode ser dividida em três categorias. As causas pré-renais envolvem desidratação, perda de sangue, insuficiência cardíaca e uso abusivo de laxativos ou diuréticos, segundo Caroline Reigada.
Já as causas renais são as doenças que acometem diretamente os rins, como hepatite B e C, HIV, coágulos sanguíneos e, de forma preocupante, o uso abusivo de anti-inflamatórios que agridem os órgãos.
Por fim, as causas pós-renais se dão por obstrução do canal urinário, tumores obstrutivos (como o de colo de útero) e fibrose no retroperitônio, membrana que reveste órgãos abdominais.
“A importância de dividir a etiologia da lesão renal aguda (...) é justamente entender o mecanismo do problema, para assim combatê-lo e tratá-lo, evitando que a lesão se propague e torne-se irreversível”, conta a nefrologista.
Parar de fumar é uma atitude essencial para proteger a saúde renal, já que o tabagismo é um fator de risco conhecido para diversas doenças vasculares que afetam os rins.
Além disso, remédios nefrotóxicos devem ser evitados, ou utilizados sob estrito controle médico, para não causar danos diretos e agudos aos órgãos filtradores.
Um estudo publicado no The American Journal of Chinese Medicine indicou que fitoterápicos específicos podem ser úteis para frear a progressão de algumas doenças renais crônicas.
Apostar em uma dieta rica em antioxidantes naturais também é uma estratégia protetora. A vitamina C é um ótimo exemplo de nutriente a ser priorizado na alimentação diária.