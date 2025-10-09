Acesse sua conta
Máquina de lavar: truques simples para eliminar o mau cheiro e economizar energia

Cuidados que ajudam a reduzir o consumo de energia ao limpar a máquina de lavar

  Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 09:00

Cuidados que ajudam a reduzir o consumo de energia ao limpar a máquina de lavar
Cuidados que ajudam a reduzir o consumo de energia ao limpar a máquina de lavar Crédito: Banco de imagens

Máquinas de lavar que não recebem manutenção interna começam a exibir odores, manchas, resíduos de sabão endurecido ou acúmulo de água em locais escondidos. Tudo isso afeta não só a higiene das roupas, mas também pode danificar componentes internos ou vedações com o tempo.

Manter a máquina limpa por dentro não é só uma questão estética ou de cheiro: é também econômica. Evita sobrecarga, consumo extra de energia, uso excessivo de sabão e necessidade de consertos ou substituição de peças prematuras.

Limpeza da porta, vidro e vedação da frente

A porta de vidro (ou tampa) e sua vedação (borracha) são locais onde a água e o sabão permanecem mesmo após o ciclo terminar. Limpe essas partes com pano úmido e detergente suave, alcançando todas as dobras da vedação, e seque bem para evitar mofo.

Não esqueça de retirar detritos presos nas ranhuras ou frestas da borracha — fiapos, pequenas partículas, resíduo de sabão — pois são pontos potenciais de proliferação de fungos.

Uso de ciclos especiais ou lavagem vazia

Verifique se sua máquina possui ciclo especial de limpeza ou higienização; esses programas tendem a usar mais água, temperatura elevada ou parâmetros específicos para eliminar resíduos internos. Usá-los periodicamente ajuda a manter tudo limpo.

Se não houver ciclo dedicado, realize uma lavagem vazia (sem roupas) com água quente e produtos desengordurantes ou desinfetantes leves, como vinagre ou bicarbonato. Esse tipo de ciclo ajuda a soltar resíduos acumulados e reduzir odores.

Produtos indicados e precauções

Utilize detergentes neutros ou específicos para equipamento, evitando produtos muito agressivos ou abrasivos que possam danificar peças internas ou vedantes. Vinagre branco, bicarbonato de sódio, limpadores enzimáticos são boas escolhas quando usados com moderação.

Quando usar água sanitária, siga sempre as instruções de diluição e as recomendações do fabricante da máquina. Também é importante garantir boa ventilação do ambiente e usar luvas para proteger a pele.

Dicas de rotina para manter a máquina limpa entre limpezas profundas

Após cada lavagem, retire roupas imediatamente, limpe as bordas da porta, passe pano na vedação e seque-a bem. Deixar a porta entreaberta ajuda a evitar que a máquina fique úmida por dentro.

Limpe também o filtro de fiapos (se houver) frequentemente, e não use mais sabão do que o recomendado – excesso de espuma deixa resíduos. Observações simples como essas mantêm a máquina em bom estado e adiam limpezas maiores.

