Ímãs de geladeira podem causar danos em modelos modernos, alerta especialista

Peças pesadas ou metálicas podem interferir em sensores e painéis de geladeiras inteligentes

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:00

O hábito parece inofensivo, mas pode causar problemas em geladeiras modernas Crédito: Freepik

Os ímãs na porta da geladeira fazem parte da decoração de muitas casas. Eles guardam lembranças de viagens, prendem bilhetes e dão um toque pessoal à cozinha.

Mas esse costume pode trazer problemas dependendo do modelo do eletrodoméstico.

O físico biomédico Tomás del Campo explicou em entrevista à rádio espanhola Onda Cero que o risco não está exatamente no campo magnético, mas na qualidade e no peso dessas peças. Em aparelhos mais modernos, o cuidado precisa ser maior.

Riscos em modelos atuais

De acordo com Del Campo, geladeiras inteligentes com telas sensíveis ao toque são mais vulneráveis a interferências.

“Se você tem uma geladeira moderna e inteligente, que controla a temperatura e outras funções, talvez precise ser um pouco mais cuidadoso”, afirmou.

Ímãs pesados ou de metal podem prejudicar os sensores dessas superfícies, o que pode levar a falhas no painel ou em recursos digitais. Ainda assim, o especialista lembra que a ideia de que o ímã danifica qualquer geladeira é um mito.

Ele destacou que “os ímãs que usamos para decorar a porta da geladeira têm um campo magnético extremamente fraco em comparação aos campos gerados pelos componentes internos do aparelho, como o motor e os sistemas de refrigeração”.

Aparelhos mais antigos

No caso das geladeiras tradicionais, não há risco de interferência. O maior problema é apenas o desgaste da pintura, causado por arranhões ou marcas deixadas por ímãs de baixa qualidade.

Outro engano comum é acreditar que eles aumentam o consumo de energia. “Isso depende de eficiência energética, do design do eletrodoméstico e de seu uso. Os ímãs não têm influência sobre esses fatores”, explicou Del Campo à rádio Onda Cero.

Dicas de uso seguro

Para quem não abre mão da coleção, a recomendação é escolher ímãs leves, de plástico ou resina, que não risquem a superfície.