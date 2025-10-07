Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ímãs de geladeira podem causar danos em modelos modernos, alerta especialista

Peças pesadas ou metálicas podem interferir em sensores e painéis de geladeiras inteligentes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 10:00

O hábito parece inofensivo, mas pode causar problemas em geladeiras modernas
O hábito parece inofensivo, mas pode causar problemas em geladeiras modernas Crédito: Freepik

Os ímãs na porta da geladeira fazem parte da decoração de muitas casas. Eles guardam lembranças de viagens, prendem bilhetes e dão um toque pessoal à cozinha.

Mas esse costume pode trazer problemas dependendo do modelo do eletrodoméstico.

Ímã de geladeira

Ímã de geladeira por Reprodução
Ímã de geladeira por Reprodução
Ímã de geladeira por Reprodução
Ímã de geladeira por Reprodução
Ímã de geladeira por Reprodução
1 de 5
Ímã de geladeira por Reprodução

O físico biomédico Tomás del Campo explicou em entrevista à rádio espanhola Onda Cero que o risco não está exatamente no campo magnético, mas na qualidade e no peso dessas peças. Em aparelhos mais modernos, o cuidado precisa ser maior.

Leia mais

Imagem - Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Imagem - Antiga cidade inca e centro histórico colonial: descubra a 1ª cidade do mundo a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade

Antiga cidade inca e centro histórico colonial: descubra a 1ª cidade do mundo a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade

Riscos em modelos atuais

De acordo com Del Campo, geladeiras inteligentes com telas sensíveis ao toque são mais vulneráveis a interferências.

“Se você tem uma geladeira moderna e inteligente, que controla a temperatura e outras funções, talvez precise ser um pouco mais cuidadoso”, afirmou.

Ímãs pesados ou de metal podem prejudicar os sensores dessas superfícies, o que pode levar a falhas no painel ou em recursos digitais. Ainda assim, o especialista lembra que a ideia de que o ímã danifica qualquer geladeira é um mito.

Ele destacou que “os ímãs que usamos para decorar a porta da geladeira têm um campo magnético extremamente fraco em comparação aos campos gerados pelos componentes internos do aparelho, como o motor e os sistemas de refrigeração”.

Aparelhos mais antigos

No caso das geladeiras tradicionais, não há risco de interferência. O maior problema é apenas o desgaste da pintura, causado por arranhões ou marcas deixadas por ímãs de baixa qualidade.

Outro engano comum é acreditar que eles aumentam o consumo de energia. “Isso depende de eficiência energética, do design do eletrodoméstico e de seu uso. Os ímãs não têm influência sobre esses fatores”, explicou Del Campo à rádio Onda Cero.

Dicas de uso seguro

Para quem não abre mão da coleção, a recomendação é escolher ímãs leves, de plástico ou resina, que não risquem a superfície.

Outra opção prática é usar murais magnéticos ou quadros decorativos para organizar fotos e recados, mantendo a cozinha personalizada sem comprometer o eletrodoméstico.

Mais recentes

Imagem - Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos

Homem mais velho do mundo, brasileiro revela segredo para chegar aos 113 anos
Imagem - Globo apresenta nova vilã de Três Graças após morte histórica de Odete Roitman; veja o vídeo

Globo apresenta nova vilã de Três Graças após morte histórica de Odete Roitman; veja o vídeo
Imagem - Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

Semana da Sorte: números que podem transformar sua vida entre 7 e 11 de outubro

MAIS LIDAS

Imagem - A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU
01

A prova matemática que desmascarou a maior fraude do CNU

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca
03

Vini Jr. tem conversas privadas com modelo expostas após aparição ao lado de Virginia Fonseca

Imagem - Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal
04

Adolescente baiano ‘adotado’ por Leonardo e Poliana reaparece e critica versão contada pelo casal