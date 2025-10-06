Comportamento

Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Em vídeo publicado nas redes sociais, a psicóloga e criminóloga Jessica Prado Díaz descreve os padrões mais comuns

V Vitoria Estrela

Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:11

Esse transtorno pode parecer um problema distante, mas conviver com uma pessoa psicopata não é tão impossível quanto parece Crédito: Freepik

Ao contrário do que muita gente pensa, a psicopatia não é uma doença mental e, sim, um transtorno de personalidade.

Em vez de estar relacionada a desequilíbrios químicos no cérebro e ocorrer em momentos específicos, ela é um padrão de comportamento que tende a ser permanente, embora possa ser atenuada com o tratamento adequado.

Psicopatas conhecidos no Brasil 1 de 5

Esse transtorno pode parecer um problema distante, presente apenas nos personagens de filmes e séries, mas conviver com uma pessoa psicopata não é tão impossível quanto parece.

Para identificar um colega de trabalho com psicopatia, saiba que existem alguns comportamentos que costumam se repetir. Em vídeo publicado nas redes sociais, a psicóloga e criminóloga Jessica Prado Díaz descreve os padrões mais comuns.

1. Mentira compulsiva

Segundo Díaz, a mentira compulsiva é muito presente no dia a dia dos psicopatas, pois eles mentem para ganhar mais poder.

No ambiente de trabalho, essas pessoas podem caluniar alguém para tirar vantagem, atribuir a si mesmas um sucesso que foi obra de toda a equipe e até mentir sobre a própria performance.

2. Charme superficial

Não é à toa que os psicopatas passam despercebidos: eles conquistam as pessoas por meio do charme artificial, falsos elogios e convites para estar na sua presença. Mas eles fazem isso somente por benefício próprio.

"Por exemplo, quando precisa que você cubra um turno no fim de semana. No entanto, quando não precisa de nada de você, você é inútil: ele te ignora, não te convida para almoçar com os outros colegas, fala mal de você pelas costas”, descreve Díaz.

3. Ausência de culpa ou responsabilidade

Quando um projeto dá errado, os psicopatas nunca assumem a culpa. Se eles exercerem cargos de liderança, podem até descontar todos os resultados negativos da empresa nos funcionários.

Quem é submetido a esse tipo de pessoa pode inclusive desenvolver problemas psicológicos, como burnout e ansiedade. Mas os psicopatas não se importam e não sentem nenhum remorso com isso.

4. Controle por meio de ameaças sutis

Manipuladores por natureza, os psicopatas costumam exercer o seu poder sobre as pessoas por meio de ameaças sutis.

É muito comum eles dizerem frases como “vou anotar isso”, “tem certeza de que quer tirar esse fim de semana de folga?” ou “você quer mesmo tirar férias com todo esse trabalho que temos?”

Eles simulam uma situação como se você tivesse escolha, quando claramente você irá enfrentar consequências se não fizer o que eles querem.

5. Ver as pessoas apenas como objetos

Por fim, os psicopatas não dão importância para as pessoas: eles costumam tratá-las apenas como objetos, úteis ou não para os seus desejos.

Um funcionário, por exemplo, pode ser levado a se demitir por vontade própria, se uma dessas pessoas não gostar dele.