Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Veja 5 sinais de que seu colega de trabalho é um psicopata

Em vídeo publicado nas redes sociais, a psicóloga e criminóloga Jessica Prado Díaz descreve os padrões mais comuns

  • V
  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 6 de outubro de 2025 às 18:11

Esse transtorno pode parecer um problema distante, mas conviver com uma pessoa psicopata não é tão impossível quanto parece
Esse transtorno pode parecer um problema distante, mas conviver com uma pessoa psicopata não é tão impossível quanto parece Crédito: Freepik

Ao contrário do que muita gente pensa, a psicopatia não é uma doença mental e, sim, um transtorno de personalidade.

Em vez de estar relacionada a desequilíbrios químicos no cérebro e ocorrer em momentos específicos, ela é um padrão de comportamento que tende a ser permanente, embora possa ser atenuada com o tratamento adequado.

Psicopatas conhecidos no Brasil

Francisco de Assis Pereira (Maníaco do Parque) – Estuprou e matou várias mulheres em São Paulo no fim dos anos 1990. Ele atraía as vítimas com a promessa de ensaios fotográficos no Parque do Estado por Reprodução
Pedro Rodrigues Filho (Pedrinho Matador) – Um dos criminosos mais conhecidos do país, matou mais de 70 pessoas, incluindo criminosos, rivais e até o próprio pai. Ficou décadas preso e depois virou tema de documentários por Reprodução
Tiago Henrique Gomes da Rocha – Serial killer de Goiânia, confessou mais de 30 assassinatos entre 2011 e 2014, escolhendo vítimas aleatoriamente por “ódio da humanidade” por Reprodução
Francisco Costa Rocha (Chico Picadinho) – Assassinou e esquartejou duas mulheres, uma em 1966 e outra em 1976. Ficou marcado pela frieza e pelos detalhes macabros dos crimes por Reprodução
Laerte Patrocínio Orpinelli – Conhecido como o “Monstro de Campinas”, foi acusado de violentar e matar dezenas de crianças e adolescentes entre os anos 1970 e 1990 por Reprodução
1 de 5
Francisco de Assis Pereira (Maníaco do Parque) – Estuprou e matou várias mulheres em São Paulo no fim dos anos 1990. Ele atraía as vítimas com a promessa de ensaios fotográficos no Parque do Estado por Reprodução

Esse transtorno pode parecer um problema distante, presente apenas nos personagens de filmes e séries, mas conviver com uma pessoa psicopata não é tão impossível quanto parece.

Para identificar um colega de trabalho com psicopatia, saiba que existem alguns comportamentos que costumam se repetir. Em vídeo publicado nas redes sociais, a psicóloga e criminóloga Jessica Prado Díaz descreve os padrões mais comuns.

Leia mais

Imagem - A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

Imagem - Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Esse exame genético simples pode prever infarto e outras 4 doenças fatais; veja quais

Imagem - Antiga cidade inca e centro histórico colonial: descubra a 1ª cidade do mundo a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade

Antiga cidade inca e centro histórico colonial: descubra a 1ª cidade do mundo a ser reconhecida como Patrimônio da Humanidade

1. Mentira compulsiva

Segundo Díaz, a mentira compulsiva é muito presente no dia a dia dos psicopatas, pois eles mentem para ganhar mais poder.

No ambiente de trabalho, essas pessoas podem caluniar alguém para tirar vantagem, atribuir a si mesmas um sucesso que foi obra de toda a equipe e até mentir sobre a própria performance.

2. Charme superficial

Não é à toa que os psicopatas passam despercebidos: eles conquistam as pessoas por meio do charme artificial, falsos elogios e convites para estar na sua presença. Mas eles fazem isso somente por benefício próprio.

"Por exemplo, quando precisa que você cubra um turno no fim de semana. No entanto, quando não precisa de nada de você, você é inútil: ele te ignora, não te convida para almoçar com os outros colegas, fala mal de você pelas costas”, descreve Díaz.

3. Ausência de culpa ou responsabilidade

Quando um projeto dá errado, os psicopatas nunca assumem a culpa. Se eles exercerem cargos de liderança, podem até descontar todos os resultados negativos da empresa nos funcionários.

Quem é submetido a esse tipo de pessoa pode inclusive desenvolver problemas psicológicos, como burnout e ansiedade. Mas os psicopatas não se importam e não sentem nenhum remorso com isso.

4. Controle por meio de ameaças sutis

Manipuladores por natureza, os psicopatas costumam exercer o seu poder sobre as pessoas por meio de ameaças sutis.

É muito comum eles dizerem frases como “vou anotar isso”, “tem certeza de que quer tirar esse fim de semana de folga?” ou “você quer mesmo tirar férias com todo esse trabalho que temos?”

Eles simulam uma situação como se você tivesse escolha, quando claramente você irá enfrentar consequências se não fizer o que eles querem.

5. Ver as pessoas apenas como objetos

Por fim, os psicopatas não dão importância para as pessoas: eles costumam tratá-las apenas como objetos, úteis ou não para os seus desejos.

Um funcionário, por exemplo, pode ser levado a se demitir por vontade própria, se uma dessas pessoas não gostar dele.

“Ele [o psicopata] começa a isolá-lo, a removê-lo da lista de e-mails, a ignorá-lo, a não lhe dar crédito pelo que ele faz, de uma forma que o deixa tão desconfortável que acaba saindo, sem que precise demiti-lo”, conta Jessica Prado Díaz.

Mais recentes

Imagem - Reação das filhas de Zé Felipe ao ver Ana Castela em clipe viraliza nas redes

Reação das filhas de Zé Felipe ao ver Ana Castela em clipe viraliza nas redes
Imagem - Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia

Quem é Rafaela Del Bianchi, influencer que namorou atleta da Seleção e morreu em tragédia
Imagem - Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

Apresentadora de A Fazenda, Adriane Galisteu precisa ir ao médico após fortes dores

MAIS LIDAS

Imagem - Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola
01

Dia do Cabelo Maluco: 10 penteados fáceis e rápidos para arrasar na escola

Imagem - Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota
02

Salvador tem uma nova linha de ônibus em operação; saiba qual a rota

Imagem - Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador
03

Provedor de internet paga R$ 40 mil por mês à facção para ficar em região de Salvador

Imagem - Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela
04

Semana será de tensão para três signos do zodíaco; saiba quais devem ter mais cautela