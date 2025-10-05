A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:30
Interromper os outros durante uma conversa pode ser mais do que uma simples falta de educação; pode ser um reflexo de aspectos profundos da sua personalidade e necessidades emocionais. Psicólogos afirmam que esse comportamento pode estar ligado a uma busca por atenção ou a dificuldades em controlar impulsos.
Compreender as razões por trás das interrupções é essencial para melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos interpessoais. A seguir, exploramos as possíveis motivações psicológicas para esse comportamento e como ele afeta as interações sociais.
O que diz a psicologia?
Indivíduos que interrompem frequentemente podem estar buscando reconhecimento e aprovação social. Ao interromper, eles garantem que suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas, tentando afirmar sua importância nas conversas.
Esse comportamento tende a se manifestar mais em ambientes competitivos ou em situações onde a autoestima depende da validação externa.
Durante momentos de estresse ou tensão, a interrupção pode ser uma reação impulsiva. A pessoa pode sentir necessidade de expressar suas emoções imediatamente, sem considerar o impacto nos outros.
A impulsividade, em alguns casos, está relacionada a condições como TDAH, que tornam mais difícil controlar o desejo de falar antes que a ideia seja esquecida.
Interromper constantemente pode comprometer a clareza e a eficácia da comunicação, gerando frustrações e sentimentos de desvalorização. Isso pode afetar tanto relações pessoais quanto ambientes profissionais.
Reconhecer o impacto desse comportamento é crucial para estabelecer relações mais respeitosas e produtivas, promovendo um diálogo equilibrado.
Praticar a escuta ativa e permitir que os outros concluam seus pensamentos são estratégias fundamentais para reduzir interrupções. Essas ações promovem respeito e empatia na comunicação.
Além disso, técnicas de controle da impulsividade, como pausas antes de responder e reflexão sobre as motivações para falar, podem transformar a dinâmica das conversas, tornando-as mais harmoniosas.