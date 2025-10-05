Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

A psicologia explica qual o problema da pessoa que sempre interrompe os outros quando eles estão falando

Como a escuta ativa ajuda a reduzir conflitos durante diálogos intensos

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de outubro de 2025 às 14:30

Como a escuta ativa ajuda a reduzir conflitos durante diálogos intensos
Como a escuta ativa ajuda a reduzir conflitos durante diálogos intensos Crédito: (Banco de Imagens)

Interromper os outros durante uma conversa pode ser mais do que uma simples falta de educação; pode ser um reflexo de aspectos profundos da sua personalidade e necessidades emocionais. Psicólogos afirmam que esse comportamento pode estar ligado a uma busca por atenção ou a dificuldades em controlar impulsos.

Compreender as razões por trás das interrupções é essencial para melhorar a comunicação e fortalecer os relacionamentos interpessoais. A seguir, exploramos as possíveis motivações psicológicas para esse comportamento e como ele afeta as interações sociais.

O que diz a psicologia?

Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik
Algumas pessoas têm dificuldade em pedir desculpas, segundo a psicologia por Imagem ilustrativa gerada por IA
Pequenas ações como ajudar e doar mostram quem é uma pessoa boa por Freepik
Transtorno de personalidade narcisista está relacionado ao desejo por atenção e bajulação (Imagem: Gannvector | Shutterstock) por
Padrões de apego podem mudar, e a terapia ajuda a construir relações mais saudáveis por Freepik
Influências biológicas ajudam a explicar o comportamento do cérebro narcisista (Imagem: Alphavector | Shutterstock) por
As atividades da terapia ocupacional favorecem o bem-estar emocional e fortalece a autoestima (Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock) por Imagem: Robert Kneschke | Shutterstock
A terapia ocupacional abrange diferentes faixas etárias e é focada nas necessidades do paciente (Imagem: Savicic | Shutterstock) por Imagem: Savicic | Shutterstock
Acessando a memória profunda, a terapia de reprocessamento generativo ajuda os casais a superarem traumas (Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock) por Imagem: simona pilolla 2 | Shutterstock
A terapia de reprocessamento generativo ajuda a resolver questões no relacionamento amoroso (Imagem: Prostock-studio | Shutterstock) por Imagem: Prostock-studio | Shutterstock
Tristeza, ansiedade e depressão são sinais comuns da solastalgia, quando há mudanças negativas no lar (Imagem: HalynaRom | Shutterstock) por Imagem: HalynaRom | Shutterstock
Depressão sorridente existe e é perigosa por Shutterstock
A depressão pós-parto pode causar tristeza profunda na mãe (Imagem: Noelia photographer | Shutterstock) por Imagem: Noelia photographer | Shutterstock
A falta de exposição solar pode desencadear a depressão sazonal (Imagem: gweiz | Shutterstock) por
Estudo classifica depressão em seis biotipos (Imagem: Elena Kalinicheva | Shutterstock) por
1 de 15
Um olhar fixo e intenso, sem piscadas, pode ser um sinal de tentativa de dominância ou de um desafio por Freepik

Necessidade de validação

Indivíduos que interrompem frequentemente podem estar buscando reconhecimento e aprovação social. Ao interromper, eles garantem que suas opiniões sejam ouvidas e valorizadas, tentando afirmar sua importância nas conversas.

Esse comportamento tende a se manifestar mais em ambientes competitivos ou em situações onde a autoestima depende da validação externa.

Impulsividade emocional

Durante momentos de estresse ou tensão, a interrupção pode ser uma reação impulsiva. A pessoa pode sentir necessidade de expressar suas emoções imediatamente, sem considerar o impacto nos outros.

Leia mais

Imagem - Falar com bichos de estimação é normal? Entenda o que a psicologia acha disso

Falar com bichos de estimação é normal? Entenda o que a psicologia acha disso

Imagem - O que significa cumprimentar o motorista do ônibus, segundo a psicologia

O que significa cumprimentar o motorista do ônibus, segundo a psicologia

Imagem - Por que algumas pessoas não gostam de abraços, segundo a psicologia?

Por que algumas pessoas não gostam de abraços, segundo a psicologia?

A impulsividade, em alguns casos, está relacionada a condições como TDAH, que tornam mais difícil controlar o desejo de falar antes que a ideia seja esquecida.

Impacto na comunicação

Interromper constantemente pode comprometer a clareza e a eficácia da comunicação, gerando frustrações e sentimentos de desvalorização. Isso pode afetar tanto relações pessoais quanto ambientes profissionais.

Reconhecer o impacto desse comportamento é crucial para estabelecer relações mais respeitosas e produtivas, promovendo um diálogo equilibrado.

Estratégias para melhorar a interação

Praticar a escuta ativa e permitir que os outros concluam seus pensamentos são estratégias fundamentais para reduzir interrupções. Essas ações promovem respeito e empatia na comunicação.

Além disso, técnicas de controle da impulsividade, como pausas antes de responder e reflexão sobre as motivações para falar, podem transformar a dinâmica das conversas, tornando-as mais harmoniosas.

Mais recentes

Imagem - Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica

Rebeca Andrade revela nova profissão e surpreende ao contar planos fora da ginástica
Imagem - O que é 'Fox Eyes', procedimento que matou o influenciador Junior Dutra

O que é 'Fox Eyes', procedimento que matou o influenciador Junior Dutra
Imagem - MC Lomma assume namoro com jogador de futebol e surpreende fãs

MC Lomma assume namoro com jogador de futebol e surpreende fãs

MAIS LIDAS

Imagem - Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas
01

Tradicional do varejo é multada em mais de R$ 1 milhão por cobranças indevidas

Imagem - Criminosos invadem loja e atiram em quatro clientes; dois morreram
02

Criminosos invadem loja e atiram em quatro clientes; dois morreram

Imagem - Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega
03

Obras do viaduto em frente ao Shopping da Bahia chegam a 86%; veja prazo de entrega

Imagem - Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi
04

Prédios com teleférico, píer e nomes de empresários: os 10 edifícios mais luxuosos de Salvador, onde morar custa R$ 10 mi