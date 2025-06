COMPORTAMENTO

Por que algumas pessoas não gostam de abraços, segundo a psicologia?

Rejeitar o toque pode ter origem na infância e na cultura e deixa marcas para a vida toda

Além da educação recebida, questões hormonais, emocionais e culturais influenciam a forma como cada pessoa lida com gestos de afeto físico, como o toque ou o abraço. >

Apesar de o abraço ser comum no Brasil, muitas pessoas o evitam por sentirem desconforto. Isso pode vir de uma criação distante, de dificuldades emocionais ou até da forma como o cérebro responde ao carinho.>

Infância sem carinho reflete na vida adulta

Um estudo publicado na Comprehensive Psychology mostrou que crianças criadas com afeto tendem a reproduzir esse comportamento no futuro. Já quem cresceu sem demonstrações de carinho costuma rejeitar o toque, mesmo inconscientemente.>

A cultura do país também influencia. Em lugares onde o contato físico é frequente, como Brasil ou França, evitar um abraço chama atenção. Mas em regiões onde o toque é menos comum, como EUA ou Coreia do Sul, essa postura é vista com naturalidade.>