COMPORTAMENTO

O que quer dizer quando alguém te olha fixamente, segundo a psicologia

Especialistas explica que um olhar fixo pode significar intenções ocultas e fala muito sobre a personalidade

Olhar nos olhos de alguém é uma ação que pode gerar uma conexão profunda. No entanto, quando esse contato visual se torna fixo e duradouro, ele pode carregar uma série de significados ocultos que a psicologia busca desvendar. >

De acordo com o psicólogo clínico Robert A. Lavine, a duração comum do contato visual em conversas informais é de apenas 3% do tempo total. Ou seja, se alguém sustenta um olhar fixo em você, há uma razão psicológica por trás dessa intensidade visual.>