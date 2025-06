PSICOLOGIA

O que significa quando a pessoa trata o animal de estimação como filho, segundo a psicologia

As razões pelas quais tratar o pet como filho pode refletir uma carência afetiva não resolvida

Tratar o animal de estimação como se fosse um filho tem se tornado um hábito recorrente e é alvo de estudo da psicologia. Cada vez mais tutores dedicam aos seus bichos cuidados semelhantes aos dados a crianças, com festas, roupas e muita atenção. >

Benefícios emocionais da presença dos pets

Cuidar de um animal ativa sentimentos de empatia, acolhimento e pertencimento. Pessoas com condições como ansiedade, depressão ou autismo costumam se beneficiar imensamente da companhia de um pet.>

Nos momentos de sofrimento ou solidão, os animais oferecem um tipo único de apoio emocional. Existem até cães de suporte emocional, preparados para acompanhar pessoas com dificuldades psicológicas específicas.>

Quando o afeto vira dependência

Por mais que o carinho pelos pets seja legítimo, é preciso ter cuidado com os exageros.Transformar o pet no único elo de afeto ou interação pode prejudicar o equilíbrio mental do tutor.>