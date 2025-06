PETS

Se o seu pet te lambe demais, isso pode ser um sinal de alerta; veja por que

Quando o excesso de lambidas pode indicar que algo não vai bem com o seu pet

Saber interpretar esse hábito é fundamental para garantir a saúde física e emocional do pet e também para fortalecer os laços entre tutor e animal de estimação.>

O papel social da lambida entre os cães e os humanos

Com a convivência com os humanos, esse gesto passou a ser um modo do cão expressar sentimentos de submissão, lealdade e até mesmo empatia pelo tutor.>