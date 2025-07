DÚVIDA

Pode beijar o morto no caixão? Especialista explica

Internautas questionaram hábito após despedidas carinhosas no velório de Preta Gil

Após o velório de Preta Gil celebrado nesta sexta-feira (25) , a seguinte dúvida apareceu diversas vezes nas redes sociais: pode beijar o morto no caixão? O questionamento de internautas surgiu depois de imagens da cerimônia mostrarem Gilberto Gil, pai da cantora, se despedindo da filha querida com um beijo na testa. Outros amigos e familiares também fizeram o mesmo, demostrando seu carinho pela cantora. Mas, pode ou não pode?>

O tanatopraxista Bruno de Oliveira, conhecido como Bruno Tanato (@brunotanato), conversou com o CORREIO e explicou se é seguro ou não se despedir dessa forma de um ente falecido. Formado em tanatopraxia, Bruno tem experiências no Instituto Médico Legal e na área funerária, em que trabalha atualmente nas vendas.>

Segundo o especialista, a quantidade de bactérias depois da realização da técnica chega a ser menor do que a presente na pele de vivo, como foi confirmado em testes durante sua formação. "Nós fizemos testes de 'cultura de pele' nos alunos vivos e nos corpos que passaram pela tanatopraxia, os resultados foram bem distintos. Foram encontradas inúmeras bactérias nos vivos e quase nada nos corpos preparados com o procedimento", garantiu ele.>

Porém, o profissional alertou que no caso de morte em decorrência de doenças contagiosas, não é indicado o contato direto com a pele do morto. "É seguro no caso de mortes comuns como a da Preta Gil (câncer), quando se trata de alguma morte decorrente de doenças super contagiosas, mesmo com a tanatopraxia, não é indicado beijar", alertou Bruno Oliveira.>