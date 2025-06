SENSAÇÃO NO MARANHÃO

Pet influencer: saiba quem é Vitória, cachorrinha cadeirante resgatada do lixão

Vira-lata conquistou seguidores como exemplo de superação

Depois de ser atropelada e abandonada em São Luís, no Maranhão, a vira-lata Vitória, que tem uma deficiência nas patas traseiras, pôde contar com a sorte e foi resgatada. Em 2020, a pet foi encontrada em uma lixão, com mamas inchadas e muito doente. Hoje, cinco anos depois, ela vive em um lar carinhoso que oferece ao animal tudo o que ele precisa.>