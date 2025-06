COMPANHEIROS ATIVOS

Saiba quais cuidados ter com pets que praticam atividade física

É importante garantir a saúde e o bem-estar dos pets mais ativos

Se tem uma coisa que o brasileiro redescobriu nos últimos tempos é o prazer de estar ao ar livre. Ciclovias e parques têm ficado cada vez mais cheios de pessoas praticando atividades físicas. E muitas delas ainda contam com um incentivo a mais para isso: a possibilidade de estar com seus pets . Os cães, por exemplo, têm se tornado um estímulo para os seus tutores se tornarem mais ativos, como em corridas, caminhadas, trilhas e aulas pet friendly. >

Segundo o “Vigitel 2006-2023: prática de atividade física”, do Ministério da Saúde (MS), cresceu de 30,3% para 40,6%, entre 2009 a 2023, o número de pessoas que praticam atividades físicas no tempo livre, como caminhada, musculação, natação, artes marciais, corrida, ginástica, futebol, entre outras. >

Neste contexto, confira algumas dicas de como manter a saúde de animais que praticam atividade física com os tutores! >

1. Alimentação adequada para pets ativos

Para manter a saúde do animal durante a prática de atividade física, é importante adotar alguns cuidados com a alimentação. “A nutrição é um dos pilares essenciais para cães que praticam atividades físicas intensas. Esses pets precisam de uma dieta ajustada em calorias, proteínas e gorduras para dar conta do gasto energético mais elevado”, explica Mayara Andrade. >