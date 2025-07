SALVADOR

Balé Folclórico da Bahia abre ensaios para estudantes, academias e instituições sociais

Iniciativa se dá às vésperas de o grupo sair em turnê nacional com o espetáculo 'O Balé Que Você Não Vê'

Antes de iniciar a turnê nacional 2025 com o espetáculo 'O Balé Que Você Não Vê', que passará por 10 cidades das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país, o Balé Folclórico da Bahia (BFB) está realizando mais uma ação social. A partir desta semana até as vésperas do embarque na segunda quinzena de agosto, a companhia irá abrir as portas da sala de ensaios em sua sede, no Pelourinho, para receber amigos, apoiadores, vizinhos, escolas e academias de dança, instituições culturais e sociais.>