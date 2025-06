MORTE

Conheça as 7 piores formas de morrer, segundo a psicologia

Especialistas desvendam os maiores medos associados às formas mais terríveis de partir

Segundo a psicologia, existem formas de morrer que despertam nossos maiores temores, fazendo-nos refletir sobre a própria existência e a inevitabilidade do fim.>

Essa percepção destaca a complexa relação humana com a finitude. A tanatofobia, ou medo da morte, é uma resposta evolutiva do nosso instinto de sobrevivência, buscando evitar ameaças à vida. >

No âmbito cultural, a forma como cada sociedade aborda a morte molda diretamente a intensidade desse medo, influenciando a maneira como o indivíduo lida com sua própria mortalidade.>

Veja quais são as piores formas de morrer, segundo lista pulicada pelo jornal O Globo.>

Queda de Elevador

Falta de sono

Inanição

A ausência de alimentos força o corpo a esgotar todas as suas reservas energéticas, passando a consumir órgãos e músculos. Isso provoca um colapso do sistema imunológico, levando, eventualmente, ao fim.>

Ser queimado vivo

Desidratação severa

A ausência de água no organismo inicia um processo de autodestruição. Os órgãos vitais começam a secar, o cérebro perde sua funcionalidade e as toxinas presentes no sangue envenenam o corpo progressivamente.>