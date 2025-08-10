Acesse sua conta
5 filmes e séries para ver com a família no Dia dos Pais

Disponíveis no streaming, esses filmes e séries são ótimas escolhas para assistir com toda a família

  • Foto do(a) author(a) MetrópoIes

  • MetrópoIes

Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:17

Filmes para assistir no Dia dos Pais Crédito: Reprodução

O Brasil celebra o Dia dos Pais neste domingo (10) e, com toda a família reunida, uma boa programação é assistir a um filme ou a uma série. Pensando nisso, o Metrópoles separou uma lista de produções disponíveis em streamings e que podem agradar pessoas de diferentes idades. Confira!

Capitão Fantástico

Dirigido por Matt Ross, o filme acompanha a história de Ben (Viggo Mortensen), um homem que cria os seis filhos no meio de uma floresta. Um dia, ele precisa deixar a rígida rotina de aventuras e encarar a civilização na companhia da família. Fora do isolamento e diante de parentes distantes, ele enfrenta velhos conflitos e questiona o que significa ser pai. Clique aqui para assistir!

