5 filmes e séries para ver com a família no Dia dos Pais

MetrópoIes
Publicado em 10 de agosto de 2025 às 08:17
O Brasil celebra o Dia dos Pais neste domingo (10) e, com toda a família reunida, uma boa programação é assistir a um filme ou a uma série. Pensando nisso, o Metrópoles separou uma lista de produções disponíveis em streamings e que podem agradar pessoas de diferentes idades. Confira!
Filmes para assistir no Dia dos Pais
Capitão Fantástico
Dirigido por Matt Ross, o filme acompanha a história de Ben (Viggo Mortensen), um homem que cria os seis filhos no meio de uma floresta. Um dia, ele precisa deixar a rígida rotina de aventuras e encarar a civilização na companhia da família. Fora do isolamento e diante de parentes distantes, ele enfrenta velhos conflitos e questiona o que significa ser pai. Clique aqui para assistir!