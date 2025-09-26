Acesse sua conta
Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

Leia a coluna na íntegra

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:45

Planserv
Planserv Crédito: Divulgação

O Planserv vive um novo momento crítico sob a nova direção. Tanto usuários dos serviços quanto prestadores do plano dos servidores estaduais relatam diversos problemas, que vão desde cortes de consultas e exames até aumento da burocracia para o acesso a procedimentos básicos. Entre prestadores de serviço, há um temor de que o "modelo falido da Unimed", que levou a uma crise financeira no plano privado, provoque o mesmo destino no Planserv. Entre servidores e usuários do plano, que voltaram a protestar na Assembleia Legislativa nesta semana, o temor é que haja um colapso dos serviços.

Efeito rebote

Setores governistas já foram informados da nova crise no Planserv, inclusive com um aumento nas queixas de acesso a exames e consultas. Técnicos já alertaram que isso pode causar um "efeito rebote" no plano, uma vez que pacientes que poderiam ser tratados com medidas simples podem evoluir para quadros graves, com internações em UTI, cirurgias de alto custo e tratamentos prolongados. Ou seja: a economia de hoje pode resultar numa explosão de custos amanhã.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

O poder de Loyola, o ressentimento do PSD, a crise do Planserv e a boquinha da ponte

