Planserv vive momento crítico sob nova direção; entenda a crise

O Planserv vive um novo momento crítico sob a nova direção. Tanto usuários dos serviços quanto prestadores do plano dos servidores estaduais relatam diversos problemas, que vão desde cortes de consultas e exames até aumento da burocracia para o acesso a procedimentos básicos. Entre prestadores de serviço, há um temor de que o "modelo falido da Unimed", que levou a uma crise financeira no plano privado, provoque o mesmo destino no Planserv. Entre servidores e usuários do plano, que voltaram a protestar na Assembleia Legislativa nesta semana, o temor é que haja um colapso dos serviços.