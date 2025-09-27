PARANÁ

Marido simula assalto e mata esposa com tiro na cabeça

Jaqueline Rodrigues Pereira tinha 37 anos e havia acabado de se curar de um câncer

Carol Neves

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 13:02

Jaqueline Rodrigues Pereira Crédito: Reprodução

Adriano Forgiarini, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (26) em São Miguel do Iguaçu, no interior do Paraná, suspeito de assassinar a esposa, Jaqueline Rodrigues Pereira, também de 37 anos. Ele foi encontrado escondido em um hotel da cidade, após a Justiça expedir mandado de prisão preventiva por feminicídio. As informações são do portal G1.

Segundo a Polícia Civil do Paraná (PCPR), desde o início das investigações havia dúvidas sobre a versão apresentada por Adriano, que alegou que a esposa foi morta durante um assalto. Testemunhas foram ouvidas e provas coletadas ao longo de quase duas semanas apontaram sua participação no crime.

O assassinato ocorreu no dia 13 de setembro. Inicialmente, o caso foi registrado como um possível assalto seguido de morte. Jaqueline foi encontrada sem vida na área externa da residência do casal, com um disparo na cabeça. Adriano também apresentava ferimentos por arma de fogo e chegou a ser hospitalizado em estado grave, reforçando a ideia de que ambos teriam sido vítimas de criminosos. Contudo, a polícia agora afirma que o ferimento do homem foi causado por ele mesmo, em uma tentativa de passar credibilidade para sua história.

A família de Jaqueline, que havia se recuperado de um câncer de mama em março deste ano, ficou chocada com a revelação. Eles estavam casados há 12 anos. “A relação deles parecia ser muito tranquila. Eles viviam bem, não tinha violência nem nada. No começo a gente não desconfiava que foi ele o autor do crime, mas foi surgindo provas e foi muito difícil de acreditar”, disse uma sobrinha da vítima.