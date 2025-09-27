ECONOMIA

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

"Se eu não começo pelo IVA, não consigo abaixar os tributos nunca", diz

Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:20

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, repetiu ser necessário fazer uma reforma tributária sobre consumo. "Nós estávamos no caos tributário. O Banco Mundial avaliou 190 sistemas tributários, o nosso estava entre os 10 piores. O imposto sobre consumo no Brasil é muito alto. Colocando o IVA, nós vamos saltar várias posições", afirmou Haddad durante o podcast 3 irmãos.