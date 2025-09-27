Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Papa Leão XIV faz 1ª nomeação para Cúria e indica brasileiro; saiba quem é

Brasileiro ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de setembro de 2025 às 11:02

Ilson de Jesus Montanari
Ilson de Jesus Montanari Crédito: Reprodução

O papa Leão XIV nomeou nesta sexta-feira, 26, o brasileiro dom Ilson de Jesus Montanari, de 66 anos, para o cargo de secretário do Dicastério dos Bispos. Nascido em Sertãozinho, no interior de São Paulo, ele ficará por mais cinco anos à frente deste secretariado do Vaticano, posição que já exerceu nos dois últimos quinquênios.

Montanari foi vice-camerlengo da Igreja Católica, ou seja, o segundo na hierarquia de religiosos que assumiram funções administrativas após a morte do papa Francisco - ficando abaixo apenas do cardeal irlandês Kevin Joseph Farrell, nomeado camerlengo pelo próprio Francisco em 2019.

Por esse motivo, contribuiu diretamente na organização do velório e no sepultamento de Jorge Mario Bergoglio, que morreu em abril deste ano.

O padre paulista foi ordenado em 1989, em Ribeirão Preto, cidade onde estudou Direito, Economia e Filosofia. Cursou ainda Teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma.

Depois de exercer várias funções na Arquidiocese de Ribeirão Preto, como professor de Teologia e coordenador de pastoral, dom Ilson retornou a Roma em 2002 para cursar Teologia Dogmática, também na Pontifícia Universidade Gregoriana.

Em 2008, tornou-se oficial na Congregação para os Bispos e, três anos depois, foi nomeado pelo papa Bento XVI Capelão de Sua Santidade, uma distinção em reconhecimento aos serviços prestados por um sacerdote à Igreja.

Já sob o papado de Francisco, foi nomeado secretário do Dicastério para os Bispos em 2013 e, no mesmo ano, recebeu do arcebispo da Arquidiocese de Ribeirão Preto, dom Moacir Silva, a ordenação episcopal, tornando-se bispo.

A nomeação como secretário do colégio dos cardeais pelo papa Francisco ocorreu no ano seguinte, em 2014.

Mais recentes

Imagem - Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário

Haddad repete que reforma tributária sobre consumo tira Brasil do caos tributário
Imagem - Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio

Homens roubam celulares e trocam tiros com guarda em condomínio
Imagem - 'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

'Estamos otimistas para a conversa entre Lula e Trump', diz Alckmin

MAIS LIDAS

Imagem - Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’
01

Aos 74 anos, ator de novela da Globo cultiva maconha para consumo próprio: ‘Me salvou’

Imagem - Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'
02

Gretchen surpreende ao surgir com novo visual após alopecia: 'Me sinto poderosa'

Imagem - Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão
03

Humorista de ‘A Praça é Nossa’ quebra o silêncio sobre acusação de estupro após ser condenado a 18 anos de prisão

Imagem - Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua
04

Vingança: Raul Gazolla revela plano para matar Guilherme de Pádua