Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:54

Vagas são para a cidade de Pedro Canário Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Pedro Canário, no estado do Espírito Santo, lançou um concurso público com 98 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, e salários iniciais de até R$ 8,5 mil. As oportunidades no certame estão disponíveis para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O maior salário dentro do concurso é para o cargo de Procurador Municipal Classe I, destinado para advogados. Nessa vaga, a remuneração estabelecida é de R$ 8.500,00 por dedicação exclusiva. Para ocupar o cargo, os requisitos são três anos de atividade jurídica após a conclusão do curso de Direito. Veja todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Pedro Canário

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 9
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

De acordo com edital, as inscrições para o concurso acontecem entre os dias 30 de setembro e 29 de outubro. Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, deve se inscrever, de forma exclusiva, através do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca organizadora do certame,

A taxa de inscrição, como é de praxe, varia de acordo com o nível da vaga para qual o candidato quer concorrer. Para o nível fundamental, o valor é de R$ 60. Para as vagas com requisito de ensino médio e técnico, o valor da inscrição é R$ 80. As maiores taxas são para os candidatos de nível superior com R$ 100 e procurador com R$ 140.

