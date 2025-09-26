OPORTUNIDADE

Prefeitura lança concurso público com 98 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 13:54

Vagas são para a cidade de Pedro Canário Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Pedro Canário, no estado do Espírito Santo, lançou um concurso público com 98 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, e salários iniciais de até R$ 8,5 mil. As oportunidades no certame estão disponíveis para os níveis fundamental, médio, técnico e superior.

O maior salário dentro do concurso é para o cargo de Procurador Municipal Classe I, destinado para advogados. Nessa vaga, a remuneração estabelecida é de R$ 8.500,00 por dedicação exclusiva. Para ocupar o cargo, os requisitos são três anos de atividade jurídica após a conclusão do curso de Direito. Veja todas as vagas abaixo:

De acordo com edital, as inscrições para o concurso acontecem entre os dias 30 de setembro e 29 de outubro. Quem tiver interesse em concorrer a uma das vagas, deve se inscrever, de forma exclusiva, através do site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), banca organizadora do certame,