OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 156 vagas e salários de até R$ 11,8 mil

Oportunidades são para níveis fundamental, médio, técnico e superior

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 11:59

Prefeitura de Joinvile Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Joinville, no estado de Santa Catarina, divulgou nesta quinta-feira (25) a abertura de um concurso público com 156 vagas e salários iniciais que chegam até R$ 11 mil. No certame divulgado, as oportunidades são para candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior de escolaridade.

O maior salário neste concurso é destinado para vaga de advogado, que vai receber R$ 11.858,02 por 220 horas mensais de trabalho. Outro destaque são as duas vagas para analistas de Tecnologia da Informação (TI), que têm remuneração estabelecida em R$ 10.166,36 com a mesma carga horária. Veja todas as vagas abaixo:

Prefeitura de Joinvile 1 de 10

As provas serão no dia 7 de dezembro, de acordo com o edital publicado. Quem estiver interessado no certame, deve se inscrever até às 14h do dia 27 de outubro. As taxas de inscrição foram estabelecidas em R$ 70 para nível fundamental, R$ 90 para médio e técnico, e R$ 130 para superior.