Concursos públicos têm mais de 500 vagas com salários de até R$ 37,7 mil

Salário mais alto será pago para quem for aprovado nos processos seletivos de ministérios e tribunal federal

Wendel de Novais

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 05:00

Ministério Público do DF e Territórios Crédito: MPDFT

Para quem quer ganhar acima de R$ 10 mil, há seis concurso público abertos com 580 vagas em todo o país e salários que chegam até R$ 37,7 mil. O salário mais alto será pago para quem for aprovado no concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Veja as oportunidades abaixo:

Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT): Vagas: 10 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,56 / Inscrições: até 7/10

Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF6-MG): Vagas: 28 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 2/10

Ministério Público do Espírito Santo (MP-ES): Vagas: 5 / Escolaridade: superior / Salário: R$ 37.765,55 / Inscrições: até 10/10

Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALE-AM): Vagas: 363 / Escolaridade: médio e superior / Salário: de R$ 3.346,76 até R$ 30.187,52 / Inscrições: até 13/10

Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP): Vagas: 200 / Escolaridade: médio e superior / Salário: até R$ 17.850