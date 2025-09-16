OPORTUNIDADE

Instituto-Geral de Perícias abre inscrições para concurso com salários de até R$ 17.078,17

Inscrições vão até 16 de outubro

Yan Inácio

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:00

O concurso focará, mais uma vez, na democratização do acesso ao serviço público, com a aplicação das provas em 228 locais, em todo o Brasil. Crédito: Shutterstock

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS), divulgou, nesta terça-feira (16), o edital de abertura para 234 vagas para cargos com salários que chegam a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro e podem ser feitas no site da Fundatec, banca organizadora do certame.

O certame tem vagas para três cargos de nível superior e médio:

Perito criminal, com 70 vagas e salário de R$ 17.078,17

Perito Médico-Legista, com 54 vagas e salário de R$ 17.078,17

Técnico em Perícias, com 110 vagas e salário de R$ 5.379,89

O concurso terá quatro fases: prova teórico-objetivas, avaliação psicológica, análise da vida pregressa e análise de títulos apenas para os cargos de Perito Criminal e Perito Médico-legista. A aplicação das provas teórico-objetivas e de redação está prevista para o dia 14 de dezembro.