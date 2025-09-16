Instituto-Geral de Perícias abre inscrições para concurso com salários de até R$ 17.078,17

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 19:00
O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul (IGP-RS), divulgou, nesta terça-feira (16), o edital de abertura para 234 vagas para cargos com salários que chegam a R$ 17.078,17. As inscrições ficam abertas até 16 de outubro e podem ser feitas no site da Fundatec, banca organizadora do certame.
O certame tem vagas para três cargos de nível superior e médio:
Perito criminal, com 70 vagas e salário de R$ 17.078,17
Perito Médico-Legista, com 54 vagas e salário de R$ 17.078,17
Técnico em Perícias, com 110 vagas e salário de R$ 5.379,89
O concurso terá quatro fases: prova teórico-objetivas, avaliação psicológica, análise da vida pregressa e análise de títulos apenas para os cargos de Perito Criminal e Perito Médico-legista. A aplicação das provas teórico-objetivas e de redação está prevista para o dia 14 de dezembro.
A taxa de inscrição para os cargos de nível superior é de R$ 270,84 e R$ 118,79 para as vagas de nível Médio. Candidatos podem pedir isenção da taxa de inscrição caso comprovarem ser pessoas com deficiência e que possuam renda familiar per capita de até 1,5 (um e meio) salário mínimo nacional.