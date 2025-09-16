Prefeitura abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 9 mil

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:30
A Prefeitura de Flores, no interior do estado de Pernambuco, está com inscrições abertas para um novo concurso público. O certame, que tem mais de 40 vagas para os níveis médio e superior, tem salários iniciais que chegam a R$ 9 mil. Para os interessados, as inscrições vão ficar disponíveis até o dia 15 de outubro.
Entre as vagas, as duas com o maior salário são para os cargos de médico psiquiatra e cardiologista. Para as duas funções, o vencimento inicial estabelecido é de R$ 9 mil por 40 horas semanais de trabalho. No certame, os candidatos podem concorrer aos cargos em ampla concorrência.
Prefeitura de Flores
No mesmo concurso, há 23 vagas para agentes comunitários de saúde para unidades do município. Para a função, que tem 16 vagas em ampla concorrência e sete destinadas para PCDs, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 3 mil.
No certame, há etapas com prova objetiva, avaliação de título e curso de formação inicial, a depender do cargo. A taxa da inscrição varia entre os R$ 106 e R$ 145, dependendo do cargo que o candidato for concorrer.