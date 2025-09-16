Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prefeitura abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 9 mil

Inscrições vão até o dia 15 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:30

Vagas são para Prefeitura de Flores Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Flores, no interior do estado de Pernambuco, está com inscrições abertas para um novo concurso público. O certame, que tem mais de 40 vagas para os níveis médio e superior, tem salários iniciais que chegam a R$ 9 mil. Para os interessados, as inscrições vão ficar disponíveis até o dia 15 de outubro.

Entre as vagas, as duas com o maior salário são para os cargos de médico psiquiatra e cardiologista. Para as duas funções, o vencimento inicial estabelecido é de R$ 9 mil por 40 horas semanais de trabalho. No certame, os candidatos podem concorrer aos cargos em ampla concorrência.

Prefeitura de Flores

Cargos e salários foram divulgados por Reprodução
Cargos e salários foram divulgados por Reprodução
Cargos e salários foram divulgados por Reprodução
Cargos e salários foram divulgados por Reprodução
Cargos e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 5
Cargos e salários foram divulgados por Reprodução

No mesmo concurso, há 23 vagas para agentes comunitários de saúde para unidades do município. Para a função, que tem 16 vagas em ampla concorrência e sete destinadas para PCDs, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 3 mil.

No certame, há etapas com prova objetiva, avaliação de título e curso de formação inicial, a depender do cargo. A taxa da inscrição varia entre os R$ 106 e R$ 145, dependendo do cargo que o candidato for concorrer.

Leia mais

Imagem - Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

Imagem - Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Concurso com salário de R$ 17,5 mil e auxílios de R$ 2 mil entra na reta final das inscrições

Imagem - Companhia de gás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Companhia de gás abre inscrições para concurso com salários de até R$ 10,7 mil

Mais recentes

Imagem - Concursos públicos têm mais de 21 mil vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Concursos públicos têm mais de 21 mil vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira
Imagem - CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar

CIEE oferece mais de 400 vagas de estágio na Bahia; saiba como se candidatar
Imagem - Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

MAIS LIDAS

Imagem - Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia
01

Saiba quem é o pastor preso por abuso sexual de fiéis em ‘rituais de purificação’ na Bahia

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil
02

Prefeitura abre concurso com mais de 160 vagas com salários até R$ 4 mil

Imagem - Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos
03

Veja como recuperar cor natural dos cabelos e dar adeus aos fios brancos

Imagem - Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes
04

Uneb abre inscrições para vestibular 2026; veja os detalhes