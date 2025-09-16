OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso com mais de 40 vagas e salários de até R$ 9 mil

Inscrições vão até o dia 15 de outubro

Wendel de Novais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 12:30

Vagas são para Prefeitura de Flores Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Flores, no interior do estado de Pernambuco, está com inscrições abertas para um novo concurso público. O certame, que tem mais de 40 vagas para os níveis médio e superior, tem salários iniciais que chegam a R$ 9 mil. Para os interessados, as inscrições vão ficar disponíveis até o dia 15 de outubro.

Entre as vagas, as duas com o maior salário são para os cargos de médico psiquiatra e cardiologista. Para as duas funções, o vencimento inicial estabelecido é de R$ 9 mil por 40 horas semanais de trabalho. No certame, os candidatos podem concorrer aos cargos em ampla concorrência.

Prefeitura de Flores 1 de 5

No mesmo concurso, há 23 vagas para agentes comunitários de saúde para unidades do município. Para a função, que tem 16 vagas em ampla concorrência e sete destinadas para PCDs, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais e o salário inicial é de R$ 3 mil.