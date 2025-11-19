OPORTUNIDADE

Prefeitura abre concurso público com 146 vagas e salários de até R$ 4,3 mil

Cargos são para níveis médio e superior de escolaridade

Wendel de Novais

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:00

Prefeitura de Viçosa Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Viçosa, no estado do Ceará, abriu concurso público com 146 vagas para cargos de níveis médio e superior de escolaridade. As inscrições estão abertas até o dia 8 de dezembro, às 23h59.

O maior destaque do certame é para o cargo de Enfermeiro, que oferece 34 vagas, com remuneração de R$ 4.318,18 e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Clique na galeria de fotos abaixo para conferir todos os detalhes de vagas e salários:

Prefeitura de Viçosa do Ceará 1 de 5

Os interessados devem se inscrever, exclusivamente, pelo site do Instituto Consulpam, responsável pela organização do concurso. Além da prova objetiva, os candidatos poderão passar por prova de títulos, no caso dos cargos de nível superior. Acesse o edital completo e o site da banca para realizar a inscrição.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade: R$ 100 para nível médio e R$ 150 para nível superior.

Detalhes da cidade

O concurso atende uma demanda do município para cargos como Agente Comunitário de Saúde, Técnico de Enfermagem, Professor, Psicólogo, Assistente Social, Motorista, Auxiliar de Serviços Gerais, entre outros.

Viçosa é um município localizado no interior do Ceará, com economia baseada principalmente na agricultura, no comércio local e em pequenas atividades empreendedoras. A cidade é conhecida pelo clima interiorano, pelas tradições culturais e pela tranquilidade típica das cidades do interior cearense.

Viçosa do Ceará 1 de 4

Resumo do Concurso

Inscrições: até 08/12

Vagas: 146

Salário: até R$ 4.318,18

Níveis: médio e superior

Banca: Instituto Consulpam