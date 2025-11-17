Acesse sua conta
Prefeitura tem concurso aberto com 146 vagas e salários de até R$ 19 mil até terça-feira (18)

Cargos são para níveis médio, técnico e superior de escolaridade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 12:34

Veja fotos da cidade de Canoinhas
Canoinhas Crédito: Reprodução

A Prefeitura de Canoinhas, em Santa Catarina, está com inscrições abertas para o concurso público do Quadro Específico da Educação, conforme o Edital nº 001/2025. O certame oferece vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, além de formação de cadastro de reserva.

O maior destaque do concurso é a vaga para Médico Generalista, que tem salário de R$ 19 mil e jornada de trabalho de 40 horas semanais. Outro destaque é o cargo para Géologo, que tem remuneração de R$ 9 mil por 30 horas semanais. Clique na galeria abaixo para ver detalhes das vagas:

Prefeitura de Canoinhas

Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução
1 de 4
Vagas e salários foram divulgados por Reprodução

Na área da educação, há oportunidades para Professor de Anos Iniciais, Professor de Arte, Pedagogo, Orientador Educacional, Professor de Matemática, entre outros, todos com taxa de inscrição de R$ 100,00 e salários que chegam a R$ 4.867,77.

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site do ISPAE, banca organizadora do concurso. Além da prova objetiva, alguns cargos terão avaliação de títulos, conforme previsto no cronograma oficial do edital.

As taxas de inscrição variam de acordo com o nível de escolaridade:

– R$ 80,00 para nível médio e técnico;

– R$ 100,00 para nível superior, segundo o quadro oficial do certame

Detalhes da cidade

O concurso reforça a estrutura educacional de Canoinhas, município localizado na região Norte de Santa Catarina. A cidade tem população estimada em cerca de 54 mil habitantes e destaca-se pela economia baseada em serviços, agricultura, comércio e indústria madeireira. Também é polo regional em educação e saúde, abrigando universidades, escolas técnicas e unidades de referência no atendimento público.

Veja fotos da cidade de Canoinhas

Veja fotos da cidade de Canoinhas por Reprodução
Veja fotos da cidade de Canoinhas por Reprodução
Veja fotos da cidade de Canoinhas por Reprodução
Veja fotos da cidade de Canoinhas por Reprodução
1 de 4
Veja fotos da cidade de Canoinhas por Reprodução

Resumo do Concurso

Inscrições: conforme prazos definidos no edital

Vagas: imediatas + cadastro de reserva

Salários: de R$ 1.542,15 a R$ 4.867,77

Níveis: médio, técnico e superior

Banca: ISPAE

Local: Canoinhas (SC)

Edital: disponível no site da banca organizadora

Tags:

Vagas Concurso Prefeitura Salários

