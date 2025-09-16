Acesse sua conta
Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

Há oportunidade para diversas áreas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:00

Universidade Federal da Bahia (Ufba)
Universidade Federal da Bahia (Ufba) Crédito: Marina Silva/CORREIO

As inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva no cargo de professor do magistério superior para diversas áreas, encerram nesta quarta-feira (17). Há oportunidades para Salvador e Vitória da Conquista. 

Os aprovados poderão atuar com jornadas de 20h, 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com remuneração que varia entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85, a depender da titulação e do regime de trabalho

As áreas contempladas são: 

Campus Salvador

Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental

Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada

Escola Politécnica: Lavra Subterrânea

Escola Politécnica: Sistemas de Produção

Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria

Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas)

Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções

Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador

Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia/Linguagem e Fala

Campus Vitória da Conquista

Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia – Saúde da Pessoa Adulta/Internato

Ufba abre concurso público

Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
Ufba abre concurso público por Captura de tela
1 de 6
Ufba abre concurso público por Captura de tela

A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita ou teórico-prática (eliminatória e classificatória), prova didática (classificatória), defesa de memorial (classificatória) e análise de títulos (classificatória). 

As inscrições podem ser feitas pelo site da Ufba (clique aqui). A taxa varia de R$ 150 a R$ 200, conforme a titulação exigida.

Estará isento da taxa quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou for doador de medula óssea. O pedido ainda pode ser feito. 

