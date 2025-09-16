Concurso da Ufba: inscrições para vagas com salários de até R$ 13,2 mil encerram na quarta (17)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2025 às 07:00
As inscrições para o concurso público da Universidade Federal da Bahia (Ufba), com 11 vagas imediatas e formação de cadastro reserva no cargo de professor do magistério superior para diversas áreas, encerram nesta quarta-feira (17). Há oportunidades para Salvador e Vitória da Conquista.
Os aprovados poderão atuar com jornadas de 20h, 40h semanais ou em regime de dedicação exclusiva, com remuneração que varia entre R$ 3.090,43 e R$ 13.288,85, a depender da titulação e do regime de trabalho
Campus Salvador
Escola de Enfermagem: Enfermagem no Cuidado à Saúde Mental
Escola de Nutrição: Ciências da Saúde Pública e Nutrição Aplicada
Escola Politécnica: Lavra Subterrânea
Escola Politécnica: Sistemas de Produção
Faculdade de Ciências Contábeis: Econometria
Faculdade de Economia: Métodos Quantitativos e Finanças (2 vagas)
Instituto de Ciência da Informação: Formação e Desenvolvimento de Coleções
Instituto de Psicologia e Serviço Social: Gestão de Pessoas e Saúde do Trabalhador
Instituto Multidisciplinar de Reabilitação e Saúde: Fonoaudiologia/Linguagem e Fala
Campus Vitória da Conquista
Instituto Multidisciplinar em Saúde: Ginecologia e Obstetrícia – Saúde da Pessoa Adulta/Internato
Ufba abre concurso público
A seleção será composta por quatro etapas: prova escrita ou teórico-prática (eliminatória e classificatória), prova didática (classificatória), defesa de memorial (classificatória) e análise de títulos (classificatória).
As inscrições podem ser feitas pelo site da Ufba (clique aqui). A taxa varia de R$ 150 a R$ 200, conforme a titulação exigida.
Estará isento da taxa quem comprovar inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou for doador de medula óssea. O pedido ainda pode ser feito.