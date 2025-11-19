OPORTUNIDADE

Empresa abre 25 vagas para Jovens Aprendizes nas áreas de mecânica e administrativa

Programa oferece formação prática e teórica, benefícios exclusivos e oportunidade de desenvolvimento profissional

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:55

Empresa abre 25 vagas para Jovens Aprendizes em áreas mecânica e administrativa Crédito: Divulgação

Empresa do Grupo Simpar e líder em locação de veículos pesados e na venda de caminhões seminovos, a Vamos está com vagas abertas para jovens aprendizes nas áreas de mecânica e administração. As oportunidades fazem parte da segunda edição do Programa de Jovens Aprendizes, que neste ano oferece 25 vagas em todo o Brasil. O programa é direcionado a jovens entre 18 e 24 anos, que estejam cursando ou já tenham concluído o ensino médio, e interessados em iniciar carreira nas áreas Mecânica ou Administrativa. A carga horária será de 4 ou 6 horas diárias, permitindo ao jovem conciliar estudos e prática profissional.

As oportunidades são para candidatos residentes em Uberlândia (MG), Campinas (SP), Ribeirão Preto (SP), Salvador (BA), Sinop (MT), Itajaí (SC), Recife (PE), Pinheiro (PR), Guarulhos (SP), São Leopoldo (RS) e Goiânia (GO). Ao longo do programa, os aprendizes terão acesso a atividades práticas e teóricas, desenvolvendo competências essenciais para o seu desenvolvimento profissional.

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela plataforma Gupy, até a próxima segunda-feira (24). No canal, os candidatos encontram informações detalhadas sobre requisitos, localidades e prazos de candidatura para cada vaga. O processo seletivo inclui cadastro na plataforma, triagem de perfis, entrevista com a equipe de Recrutamento & Seleção, entrevista focal na loja local, etapa com a gestora administrativa e, por fim, o processo de contratação dos aprovados.

Além da remuneração e da capacitação estruturada, os aprendizes terão acesso a um clube de benefícios com descontos em diversas categorias e a uma central de apoio 24 horas que oferece suporte psicológico, jurídico, financeiro e social para colaboradores e familiares, com licenças-maternidade e paternidade estendidas.

Entre os benefício estão ainda kit escolar, acesso à plataforma de aprendizado contínuo Universidade Vamos, que disponibiliza trilhas de desenvolvimento para que cada profissional assuma o protagonismo da própria carreira e TotalPass para cuidados com saúde e bem-estar, entre outros benefícios. A empresa também investe em iniciativas de reconhecimento e em um ambiente que estimula o desenvolvimento de longo prazo.

A iniciativa reforça o compromisso da Vamos com a formação de novos talentos e a inclusão de jovens no mercado de trabalho, objetivo é oferecer não apenas oportunidades de emprego, mas também caminhos reais para o crescimento pessoal e profissional. A diretora de Gente e Cultura da VAMOS, Luciana Alde, explica “Quando olhamos para o cenário atual, em que tantas empresas sofrem com a falta de profissionais técnicos, percebemos que não basta falar sobre o futuro do trabalho, é preciso formá-lo. O nosso programa de Jovem Aprendiz Técnico nasce com esse propósito: oferecer oportunidade, capacitação prática e uma trilha real de carreira”.

Na Mecânica, os conteúdos incluem elétrica e sistemas eletrônicos, mecânica, metrologia e sistemas de freio, leitura e interpretação de manuais técnicos, transmissão, suspensão e direção, termomecânica e motor a diesel, além de temas voltados ao desenvolvimento pessoal e profissional. Já na Administrativa, o foco está na organização e gestão de documentos físicos e digitais, planejamento e controle de agendas, registro e atualização de informações em sistemas e planilhas, técnicas de recepção e atendimento ao cliente, competências socioemocionais, comunicação eficaz e desenvolvimento pessoal e profissional.

“No último ciclo, tivemos orgulho de efetivar cerca de 70% dos jovens participantes, o que mostra que essa é uma jornada de transformação verdadeira, tanto para eles quanto para a VAMOS. Acreditamos que investir nesses talentos é garantir que o país continue a ter pessoas que projetam, constroem e mantêm o mundo real funcionando”, afirma Luciana Alde.

A Vamos é líder no mercado de locação de caminhões, máquinas e equipamentos, contando com uma frota de aproximadamente 52 mil ativos e presença em todo o território nacional. Também é líder de vendas e a maior revendedora de pesados seminovos do país, com 21 lojas.