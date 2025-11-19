PERNAMBUÉS

Homem é preso após forjar próprio sequestro para extorquir a família em Salvador

Investigado exigia R$ 2 mil de familiares para um falso resgate

Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 12:08

Homem foi preso em Pernambués Crédito: Polícia Civil

Um homem de 29 anos foi preso na terça-feira (18) por simular o próprio sequestro para extorquir a família em Pernambués, bairro de Salvador. O investigado exigia R$ 2 mil de familiares para um falso resgate, alegando estar sob ameaça de morte.

Equipes da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam/Casa da Mulher Brasileira) estavam no bairro para cumprir um mandado de prisão relacionado à violência doméstica. Os policiais, no entanto, localizaram o homem em um quarto de hotel.

Após a abordagem, foi constatado que ele não era o alvo do mandado inicialmente buscado, mas sim a pessoa procurada por um suposto sequestro registrado no último domingo (16). Em entrevista inicial, o homem admitiu que o sequestro nunca ocorreu.

De acordo com a Polícia Civil, o investigado perdeu dinheiro ao consumir drogas e realizar apostas online e, sem recursos para deixar o hotel, decidiu arquitetar o falso sequestro. Ele utilizou o temporizador da câmera do celular para produzir fotos em que aparecia amarrado ou rendido. Os registros foram enviados para a companheira e a mãe por aplicativo de mensagens, acompanhadas de exigências de pagamento e ameaças fictícias.

Sem obter o valor solicitado, ele deixou o hotel e vendeu o próprio telefone em um centro comercial para receber dinheiro em espécie. Com o valor, hospedou-se em outro estabelecimento, onde permaneceu consumindo drogas e incomunicável, enquanto a família acreditava na situação de risco.

