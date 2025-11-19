TRANSPORTE

Estação do BRT Salvador está sem energia após furto de cabos e equipamentos

Coelba diz que aguarda reparos internos para normalizar serviço

Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:35

BRT em Salvador está em expansão Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A estação do BRT Salvador do Hospital Geral do Estado (HGE) está sem energia após um furto de cabos e equipamentos da rede elétrica do sistema interno na noite d terça-feira (18). O serviço ainda não foi normalizado até a manhã desta quarta-feira (19).

De acordo com a Neoenergia Coelba, a distribuidora encaminhou equipe ao local assim que foi acionada e orientou os responsáveis pela unidade sobre a necessidade do ajuste interno para que seja possível restabelecer o fornecimento de energia. “A Neoenergia Coelba aguarda a conclusão desse serviço para normalizar a estação”, diz trecho da nota.

BRT Salvador 1 de 11