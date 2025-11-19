Estação do BRT Salvador está sem energia após furto de cabos e equipamentos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:35
A estação do BRT Salvador do Hospital Geral do Estado (HGE) está sem energia após um furto de cabos e equipamentos da rede elétrica do sistema interno na noite d terça-feira (18). O serviço ainda não foi normalizado até a manhã desta quarta-feira (19).
De acordo com a Neoenergia Coelba, a distribuidora encaminhou equipe ao local assim que foi acionada e orientou os responsáveis pela unidade sobre a necessidade do ajuste interno para que seja possível restabelecer o fornecimento de energia. “A Neoenergia Coelba aguarda a conclusão desse serviço para normalizar a estação”, diz trecho da nota.
BRT Salvador
Ainda segundo a concessionária, o furto de cabos impactou mais de 7 mil baianos, de janeiro a setembro de 2025. A Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) foi procurada, mas não respondeu até a publicação desta matéria.