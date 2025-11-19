Acesse sua conta
Câmara pode proibir cobrança de estacionamentos em hospitais de Salvador; entenda

Texto foi apresentado pelo vereador Randerson Leal (Podemos)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 08:20

Estacionamento/imagem ilustrativa
Estacionamento/imagem ilustrativa Crédito: Freepik

Salvador pode proibir a cobrança em estacionamentos de hospitais. Isso porque o Projeto de Lei nº 490/2025, de autoria do vereador Randerson Leal (Podemos), determina a proibição da instalação de cancelas e a cobrança de tarifas de estacionamento em áreas destinadas ao atendimento de urgência e emergência em hospitais públicos e privados da capital.

De acordo com o texto, a proposta assegura acesso imediato e gratuito para pacientes, acompanhantes e responsáveis durante todo o atendimento emergencial, evitando entraves físicos ou cobranças que atrasem o socorro em situações críticas.

O período de gratuidade será contabilizado desde a entrada do veículo até o término do atendimento, permanecendo válido mesmo que ultrapasse 24 horas, desde que comprovada a continuidade do atendimento emergencial. Segundo o texto, os hospitais ainda serão obrigados a afixar cartazes informativos sobre o direito ao acesso livre e à isenção de cobrança.

O projeto prevê penalidades para o descumprimento, que vão desde advertência até multa mínima de R$ 5 mil, podendo chegar à suspensão do alvará, em casos de reincidência.

“Em uma emergência, cada segundo importa. Não podemos permitir que uma cancela, uma taxa ou qualquer barreira comercial coloque vidas em risco. O foco deve ser o atendimento imediato”, afirmou Randerson Leal.

Estacionamentos dos shoppings de Salvador voltarão a ser gratuitos?

Uma audiência pública realizada na Câmara Municipal de Salvador, no último dia 10, discutiu o Projeto de Lei que prevê a gratuidade nos estacionamentos dos shoppings da capital.

O PL nº 209/2023, que tramita na Casa, propõe a volta do estacionamento gratuito nos centros de compras para consumidores que realizem compras em valor igual ou superior a cinco vezes o valor da taxa cobrada.

Shoppings de Salvador

Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação
Shopping Paralela: Localizado na Avenida Luís Viana Filho, oferece variedade de lojas, restaurantes e opções de entreteniment por Marketing/Shopping Paralela
Shopping Itaigara: Voltado ao público que busca conveniência e serviços, está situado em uma das áreas mais movimentadas do bairro Itaigara por Divulgação
Salvador Shopping: Um dos maiores centros comerciais da cidade, reúne mais de 500 lojas e amplo espaço gastronômico na Avenida Tancredo Neves por Reprodução
Shopping Barra: Localizado na Avenida Centenário, o shopping combina marcas de destaque, cinema e vista privilegiada da orla por Reprodução
Shopping Piedade: Tradicional no centro da cidade, é conhecido pelo comércio popular e pela localização próxima à Praça da Piedade por Reprodução
Salvador Norte Shopping Principal centro comercial da região norte da cidade, com mix de lojas populares e grandes redes por Reprodução
Shopping Center Lapa: Com acesso direto ao metrô, reúne lojas de moda, serviços e alimentação em pleno coração da cidade por Reprodução
Shopping da Bahia: Pioneiro entre os grandes shoppings do estado, o antigo Iguatemi segue como referência de compras e lazer em Salvador por Reprodução
Shopping Paseo Itaigara: Com perfil mais intimista, reúne lojas, restaurantes e cafés em um espaço de estilo empresarial no Itaigara por Reprodução
1 de 10
Shopping Bela Vista: Com fácil acesso pela BR-324, abriga lojas âncoras, cinema e espaço de convivência voltado para famílias por Divulgação

Por exemplo, em um shopping que cobre R$ 8 para o estacionamento, o serviço ficará gratuito para quem consumir a partir de R$ 40.

Participaram da audiência representantes de órgãos públicos, entidades de defesa do consumidor, do comércio e da iniciativa privada. Para o vereador Randerson Leal, autor da proposta, o debate sobre os impactos econômicos e jurídicos foi técnico e plural. Ainda segundo ele, a constitucionalidade do projeto está amparada no artigo 30 da Constituição Federal e no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Tags:

Bahia Salvador Câmara Municipal de Salvador Projeto de lei

