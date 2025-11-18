Tempo instável: confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:28
No início da semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável na maior parte do tempo. Porém, com a chegada de uma frente, o tempo ficará instável, com possibilidade de chuvas. Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado na última segunda-feira (17), há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 21°C e 33°C desde terça-feira (18) até o próximo domingo (23).
Há maior possibilidade de chuvas entre quinta-feira (20) e domingo (23). A sexta (22) é o dia com maior probabilidade de chuvas: 90%.
Chuva em Salvador
No sábado (22), há 70% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 21ºC a 28ºC. No domingo (23), a possibilidade de chover é de 60%.