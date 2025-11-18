Acesse sua conta
Tempo instável: confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informativo meteorológico

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:28

Chuva em Salvador
Chuva em Salvador Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No início da semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável na maior parte do tempo. Porém, com a chegada de uma frente, o tempo ficará instável, com possibilidade de chuvas. Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado na última segunda-feira (17), há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 21°C e 33°C desde terça-feira (18) até o próximo domingo (23).

Há maior possibilidade de chuvas entre quinta-feira (20) e domingo (23). A sexta (22) é o dia com maior probabilidade de chuvas: 90%. 

Chuva em Salvador

Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/ CORREIO
Chuva em Salvador por Arisson Marinho/CORREIO
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/CORREIO
1 de 4
Chuvas em maio já superem média climatológica para todo o mês por Arisson Marinho/ CORREIO

No sábado (22), há 70% de chances de chuva, com temperaturas que vão variar de 21ºC a 28ºC. No domingo (23), a possibilidade de chover é de 60%. 

Tags:

Chuva Bahia Salvador

