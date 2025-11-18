CODESAL

Tempo instável: confira previsão do tempo desta semana para Salvador

Defesa Civil de Salvador (Codesal) divulgou informativo meteorológico

No início da semana, a atuação de uma massa de ar quente e seca manterá o tempo estável na maior parte do tempo. Porém, com a chegada de uma frente, o tempo ficará instável, com possibilidade de chuvas. Segundo o boletim da Defesa Civil de Salvador (Codesal), divulgado na última segunda-feira (17), há risco de alagamentos e deslizamentos de terra. As temperaturas vão variar entre 21°C e 33°C desde terça-feira (18) até o próximo domingo (23).