Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

Aulas terão início no dia 2 de fevereiro de 2026

Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:25

Cursos do Senai Bahia Crédito: Valter Andrade/Coperphoto

O Senai Bahia abriu, nesta segunda-feira (17), 5.617 vagas distribuídas em 15 cidades baianas, sendo 1.127 bolsas gratuitas, em cursos técnicos. Para se candidatar, os candidatos devem ter obtido média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), entre as edições de 2020 e 2024.

As bolsas integrais fazem parte do Programa de Bolsas de Estudo Senai Bahia. O projeto é voltado a estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos previstos no regulamento do processo seletivo. As inscrições para concorrer às bolsas estarão abertas até 7 de janeiro de 2026. Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios de gratuidade poderão ingressar como alunos pagantes, com tarifa promocional na primeira mensalidade de R$ 79,90, durante o mesmo período.

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com duração de 18 a 24 meses. Ao todo, o Senai oferece 22 opções de cursos técnicos, em áreas com alta demanda do mercado de trabalho: Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânica, Mecatrônica, Modelagem Digital de Construção Civil, Multimídia, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho, Sistema de Energia e Renovável.

Entre as novidades desta edição estão os cursos semipresenciais de Modelagem Digital na Construção Civil, disponíveis em Feira de Santana e Dendezeiros (Salvador); Sistemas de Energia Renovável, oferecido em Juazeiro e Dendezeiros; e Biotecnologia, com turmas em Lauro de Freitas, Feira de Santana e Cimatec.

As vagas estão distribuídas entre as unidades do Senai localizadas em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.