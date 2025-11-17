Acesse sua conta
Senai abre mais de mil vagas gratuitas em cursos técnicos na Bahia; saiba como participar

Aulas terão início no dia 2 de fevereiro de 2026

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  Millena Marques

Publicado em 17 de novembro de 2025 às 15:25

Cursos do Senai Bahia
Cursos do Senai Bahia Crédito: Valter Andrade/Coperphoto

O Senai Bahia abriu, nesta segunda-feira (17), 5.617 vagas distribuídas em 15 cidades baianas, sendo 1.127 bolsas gratuitas, em cursos técnicos. Para se candidatar, os candidatos devem ter obtido média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), entre as edições de 2020 e 2024.

As bolsas integrais fazem parte do Programa de Bolsas de Estudo Senai Bahia. O projeto é voltado a estudantes de baixa renda que atendam aos requisitos previstos no regulamento do processo seletivo. As inscrições para concorrer às bolsas estarão abertas até 7 de janeiro de 2026. Os candidatos que não se enquadrarem nos critérios de gratuidade poderão ingressar como alunos pagantes, com tarifa promocional na primeira mensalidade de R$ 79,90, durante o mesmo período.

Senai

Aula prática no Laboratório Senai por SENAI/DIVULGAÇÃO
Aula prática no Laboratório Senai por SENAI/DIVULGAÇÃO
CamaÃ§ari, BA, Brasil, 27.06.2023. por Leandro Silva/Coperphoto/Sistema FIEB
Aluno do curso de refrigeração do SENAI por Foto: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB
Curso técnico do Senai por Divulgação
Alunos em aula prática no curso técnico Senai por Divulgação
Aula prática do curso técnico em Eletromecânica do Senai por Divulgação Senai
1 de 7
Aula prática no Laboratório Senai por SENAI/DIVULGAÇÃO

Os cursos são ofertados nas modalidades presencial e semipresencial, com duração de 18 a 24 meses. Ao todo, o Senai oferece 22 opções de cursos técnicos, em áreas com alta demanda do mercado de trabalho: Desenvolvimento de Sistemas, Edificações, Eletromecânica, Eletrotécnica, Logística, Manutenção Automotiva, Manutenção de Máquinas Industriais, Mecânica, Mecatrônica, Modelagem Digital de Construção Civil, Multimídia, Petroquímica, Programação de Jogos Digitais, Qualidade, Química, Redes de Computadores, Refrigeração e Climatização, Segurança do Trabalho, Sistema de Energia e Renovável.

Leia mais

Imagem - Oportunidades na Bahia: Vivo abre programa de estágio com mais de 450 vagas

Oportunidades na Bahia: Vivo abre programa de estágio com mais de 450 vagas

Imagem - GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

GBarbosa abre processo seletivo para 80 vagas em Salvador; saiba como se candidatar

Entre as novidades desta edição estão os cursos semipresenciais de Modelagem Digital na Construção Civil, disponíveis em Feira de Santana e Dendezeiros (Salvador); Sistemas de Energia Renovável, oferecido em Juazeiro e Dendezeiros; e Biotecnologia, com turmas em Lauro de Freitas, Feira de Santana e Cimatec.

As vagas estão distribuídas entre as unidades do Senai localizadas em Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (CIMATEC e Dendezeiros), Serrinha, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do Senai, onde também está disponível o edital completo. Mais informações podem ser obtidas pela Central de Atendimento do Senai Bahia, pelo telefone (71) 3534-8090. As aulas terão início no dia 2 de fevereiro de 2026.

Tags:

Bahia Cursos Senai

