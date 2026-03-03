Acesse sua conta
Multinacional abre vagas para curso de instalação hidráulica gratuito em Salvador

Com carga horária de 40h, o curso começa na próxima segunda-feira (9) e término previsto em 8 de junho

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 3 de março de 2026 às 11:15

Multinacional 200 vagas em curso gratuito de instalação hidráulica
Multinacional oferece vagas em curso gratuito de instalação hidráulica Crédito: Divulgação

A multinacional Tigre abre inscrições para o curso gratuito de instalação hidráulica em Salvador. A formação prevê aulas presenciais e foco na prática e qualificação técnica dos participantes e será realizada na A&A Ferragens, que fica localizada no bairro dos Mares, na Cidade Baixa. As inscrições seguem até o preenchimento das vagas e devem ser feitas pelo link.

Com carga horária de 40h, o curso começa na próxima segunda-feira (9) e término previsto em 8 de junho. As aulas vão ocorrer sempre das 9h às 12h. Ao todo serão disponibilizadas 16 vagas. Ao final do curso, os participantes receberão certificado de conclusão e a carteirinha de Instalador Hidráulico Tigre.

A Tigre é uma multinacional brasileira com 84 anos de história e presença em cerca de 30 países.O Grupo conta com aproximadamente cinco mil profissionais, 11 unidades de negócios no Brasil e 9 no exterior, localizadas na Argentina, Bolívia, Estados Unidos, Paraguai, Peru e Uruguai. Além da Tigre Materiais e Soluções, fazem parte do grupo as marcas Azzo Torneiras ABS, Tigre Ferramentas para Pintura, ADS Tigre e TAE – Tigre Água e Efluentes.

  • Serviço
  • Curso: Instalador Hidráulico – 40h
  • Inscrições: até o preenchimento das vagas
  • Início: 09/03/2026 (segunda-feira)
  • Término: 08/06/2026
  • Horário: 9h às 12h
  • Vagas: 16
  • Local: A&A Ferragens | Rua Barão de Cotegipe, 273, Mares – Salvador/BA 
  • Inscrição: no site

