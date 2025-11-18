Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Câmara de Salvador aprova subsídio de R$ 67 milhões ao transporte público

Segundo a prefeitura, o valor será usado para evitar que a tarifa fique mais cara no próximo ano

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:53

Ônibus
Ônibus Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na tarde de segunda-feira (17), o Projeto de Lei de nº 522/25, que autoriza concessão de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público. O valor é de R$ 67 milhões.

O projeto reenviado à Câmara estabelece o teto para complementar a operação dos ônibus convencionais e do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC). A proposta detalha que R$ 63 milhões serão direcionados às concessionárias do serviço regular de ônibus, enquanto R$ 4 milhões irão para os operadores do STEC. Os recursos devem cobrir serviços prestados a partir da data-base do reajuste tarifário e terão validade até 31 de dezembro de 2025.

Líder do governo, o vereador Kiki Bispo (União) considerou a votação como mais um gesto que a Câmara fez para poder contribuir com o sistema de transporte público em Salvador. “É mais um recurso destinado para essa finalidade, pois sabemos que a questão do transporte público é um problema nacional, está inserido entre todas as capitais brasileiras”, disse.

Ônibus em Salvador

Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS
ônibus por Bruno Concha / Secom PMS
Ônibus saem das garagens em Salvador por Reprodução / TV Bahia
Novos ônibus por Ascom Semob
Novos ônibus com ar-condicionado por Divulgação/Semob
Linhas de ônibus são reativadas em Salvador por Bruno Concha/Secom PMS
Novos ônibus refrigerados por Millena Marques/CORREIO
Ônibus climatizados por Betto Jr/Secom/Arquivo
Ônibus por Bruno Concha/ Secom PMS
1 de 9
Ônibus de Salvador por Bruno Concha / Secom PMS

A líder de oposição, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), disse que embora o grupo liderado por ela defenda o subsídio, a “falta de tempo” para uma análise mais aprofundada de matérias importantes, fez com que decidissem pelo voto contrário. “Afinal, estamos tratando do erário público, onde é necessário o máximo de transparência e diálogo, as contrapartidas”, afirmou.

Leia mais

Imagem - Entenda projeto que prevê aviso imediato para motoristas de Salvador quando o carro for guinchado

Entenda projeto que prevê aviso imediato para motoristas de Salvador quando o carro for guinchado

Imagem - Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

De acordo com a Prefeitura de Salvador, o valor será usado para evitar que a tarifa fique mais cara no próximo ano. Atualmente, a passagem do transporte público da capital baiana custa R$ 5,60.

Tags:

Salvador Ônibus

Mais recentes

Imagem - Operação cumpre mandados contra organização criminosa na Bahia

Operação cumpre mandados contra organização criminosa na Bahia
Imagem - RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira

RedeMix inaugura loja no Salvador Shopping com ofertas especiais; confira
Imagem - Bahia tem R$ 1,5 bilhão em obras paralisadas; confira os setores mais afetados

Bahia tem R$ 1,5 bilhão em obras paralisadas; confira os setores mais afetados

MAIS LIDAS

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
01

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
03

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira