DECISÃO

Câmara de Salvador aprova subsídio de R$ 67 milhões ao transporte público

Segundo a prefeitura, o valor será usado para evitar que a tarifa fique mais cara no próximo ano

Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 06:53

Ônibus Crédito: Bruno Concha/ Secom PMS

A Câmara Municipal de Salvador aprovou, na tarde de segunda-feira (17), o Projeto de Lei de nº 522/25, que autoriza concessão de subsídio orçamentário ao serviço de transporte público. O valor é de R$ 67 milhões.

O projeto reenviado à Câmara estabelece o teto para complementar a operação dos ônibus convencionais e do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC). A proposta detalha que R$ 63 milhões serão direcionados às concessionárias do serviço regular de ônibus, enquanto R$ 4 milhões irão para os operadores do STEC. Os recursos devem cobrir serviços prestados a partir da data-base do reajuste tarifário e terão validade até 31 de dezembro de 2025.

Líder do governo, o vereador Kiki Bispo (União) considerou a votação como mais um gesto que a Câmara fez para poder contribuir com o sistema de transporte público em Salvador. “É mais um recurso destinado para essa finalidade, pois sabemos que a questão do transporte público é um problema nacional, está inserido entre todas as capitais brasileiras”, disse.

Ônibus em Salvador 1 de 9

A líder de oposição, a vereadora Aladilce Souza (PCdoB), disse que embora o grupo liderado por ela defenda o subsídio, a “falta de tempo” para uma análise mais aprofundada de matérias importantes, fez com que decidissem pelo voto contrário. “Afinal, estamos tratando do erário público, onde é necessário o máximo de transparência e diálogo, as contrapartidas”, afirmou.