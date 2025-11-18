Acesse sua conta
Mais de 20 são presos e 225 veículos são apreendidos em operação contra roubo de veículos na Bahia

Ação foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:36

Operação Ressonância
Operação Ressonância Crédito: Márcia Santana/SSP

A Operação Ressonância, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), apreendeu 225 veículos com registros de receptação, furto, roubo ou algum tipo de adulteração de sinal identificador (chassi ou placa). A ação, que foi realizada entre 28 de outubro e 7 de novembro, terminou com 21 suspeitos presos.

As equipes empregadas na operação utilizaram um scanner de diagnóstico capaz de fazer a leitura de informações dos sensores e sistemas eletrônicos dos veículos. Esses dados foram cruzados com as bases de inteligência da SSP e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), permitindo detectar possíveis adulterações ou clonagens de forma rápida e precisa.

Operação Ressonância por Márcia Santana/SSP

A ação foi realizada com as Polícias Militar, Civil e Técnica, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a (Senatran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

