Mais de 20 são presos e 225 veículos são apreendidos em operação contra roubo de veículos na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 18 de novembro de 2025 às 09:36
A Operação Ressonância, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), apreendeu 225 veículos com registros de receptação, furto, roubo ou algum tipo de adulteração de sinal identificador (chassi ou placa). A ação, que foi realizada entre 28 de outubro e 7 de novembro, terminou com 21 suspeitos presos.
As equipes empregadas na operação utilizaram um scanner de diagnóstico capaz de fazer a leitura de informações dos sensores e sistemas eletrônicos dos veículos. Esses dados foram cruzados com as bases de inteligência da SSP e da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), permitindo detectar possíveis adulterações ou clonagens de forma rápida e precisa.
Operação Ressonância
A ação foi realizada com as Polícias Militar, Civil e Técnica, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran), a (Senatran) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).