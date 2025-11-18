Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Caixa começa a liberar vale-recarga do Programa Gás do Povo; veja quem tem direito

Cerca de 1 milhão de famílias podem recarregar gratuitamente o botijão de gás em revendas credenciadas em dez capitais

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Millena Marques

  • Agência Brasil

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 07:48

Gás de cozinha
Gás de cozinha Crédito: Joa Souza/ Shutterstock

Aproximadamente 1 milhão de famílias podem recarregar gratuitamente o botijão de gás em revendas credenciadas em Salvador e em outras nove capitais brasileiras. Isso porque a Caixa Econômica Federal começou a distribuir o vale-recarga do Programa Gás do Povo, que substituirá o Auxílio Gás.

Além da capital baiana, o benefício estará disponível nas seguintes capitais: Fortaleza, Goiânia, Belo Horizonte, Belém, Recife, Teresina, Natal, Porto Alegre e São Paulo.

Como vai funcionar a retirada do gás

A recarga será feita diretamente na revenda, sem intermediários. No momento da retirada, o responsável pela família poderá validar o benefício utilizando:

Cartão com chip do Bolsa Família + senha;

Cartão de débito de conta CAIXA + senha;

CPF e código de validação enviado ao celular cadastrado.

A verificação ocorre por meio de um sistema eletrônico instalado nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa.

Gás de cozinha

Gás de cozinha por Shutterstock
Gás de cozinha por Joa Souza/ Shutterstock
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), gás de cozinha por Shutterstock
Como economizar o gás de cozinha por Shutterstock
1 de 4
Gás de cozinha por Shutterstock

Quem tem direito ao benefício

Os contemplados pelo Programa Gás do Povo são escolhidos pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social (MDS). Entre os critérios estão:

Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico);

Renda per capita de até meio salário mínimo;

Cadastro atualizado há pelo menos 24 meses;

Prioridade para famílias que já recebem o Bolsa Família.

Leia mais

Imagem - Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas; entenda

Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas; entenda

Imagem - Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Sobre o programa

O Gás do Povo é a nova política pública do governo federal para ampliar o acesso ao gás de cozinha no país. Ele substituirá, de forma gradual, o Auxílio Gás.

O programa prevê gratuidade na recarga do botijão de 13 quilogramas (kg) em revendas credenciadas. A meta é beneficiar até 15 milhões de famílias até março de 2026 — cerca de 50 milhões de pessoas — em transição do modelo anterior.

Desde 23 de outubro, as revendedoras interessadas podem aderir ao programa. As empresas devem estar cadastradas na Agência Nacional do Petróleo (ANP), estar em situação regular na Receita Federal, ter conta do tipo pessoa jurídica na Caixa e aceitar pagamentos pela “azulzinha”, máquina de cartões do banco.

Como consultar se você tem direito

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social;

Portal Cidadão Caixa;

Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207.

Canais de atendimento para dúvidas

Telefone 121;

FalaBR;

SAC CAIXA: 0800-726-0101.

Mais informações também estão disponíveis na página da Caixa na internet .

Tags:

Brasil gás de Cozinha

Mais recentes

Imagem - Salários de até R$ 20 mil: inscrições para concurso de cidade catarinense terminam hoje

Salários de até R$ 20 mil: inscrições para concurso de cidade catarinense terminam hoje
Imagem - Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso

Secretaria da Fazenda oferece 60 vagas com salários de R$ 12 mil em concurso
Imagem - Prévia do PIB cai 0,9% e expõe desaceleração da economia, que aproxima inflação da meta

Prévia do PIB cai 0,9% e expõe desaceleração da economia, que aproxima inflação da meta

MAIS LIDAS

Imagem - Auditor Federal com salário de R$ 26 mil
01

Auditor Federal com salário de R$ 26 mil

Imagem - Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil
02

Prefeitura abre processo seletivo com vagas imediatas e salários de até R$ 11,7 mil

Imagem - Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia
03

Vigilância Sanitária apreende 8 toneladas de alimentos impróprios e interdita padaria na Bahia

Imagem - Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira
04

Cidade baiana é acusada de abandonar grupo de venezuelanos em rodoviária mineira