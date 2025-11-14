Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Professores devem ser remunerados por recreio e intervalo entre aulas; entenda

Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que docentes ficam à disposição do empregador

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 09:45

Professor em sala de aula
Professor em sala de aula Crédito: Divulgação

O Supremo Tribunal Federal (STF) definiu, nesta quinta-feira (13), que o recreio escolar e os intervalos entre aulas fazem parte da jornada de trabalho dos professores e, por isso, devem ser remunerados. A decisão foi tomada durante o julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 1058.

A pauta chegou ao STF após a Associação Brasileira das Mantenedoras de Faculdades (Abrafi) contestar decisões do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que já entendia que o professor permanece à disposição do empregador mesmo durante o intervalo. Em 2024, o relator, ministro Gilmar Mendes, havia suspendido todas as ações sobre o tema na Justiça do Trabalho e levou a discussão direto ao mérito. Um pedido de destaque do ministro Edson Fachin transferiu o julgamento para o Plenário presencial.

Leia mais

Imagem - Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Entenda projeto que prevê licença menstrual de até dois dias

Imagem - Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

Projeto de lei determina que cinemas de Salvador iniciem filmes no horário exato; entenda

Regra geral e exceções

Depois de dois dias de debates, prevaleceu o voto reajustado de Gilmar Mendes, que acolheu parcialmente o pedido. O STF firmou que o recreio e os intervalos são, em regra, período em que o professor segue à disposição da instituição e, portanto, devem ser computados na jornada.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Luis Roberto Barroso discursa na Assembleia Legislativa da Bahia por Marina Silva/CORREIO
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
1 de 12
Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Corte, no entanto, afastou uma presunção automática: se o professor estiver usando esse tempo exclusivamente para atividades pessoais, a pausa não entra no cálculo da carga diária. Cabe ao empregador comprovar essas situações.

Por sugestão do ministro Cristiano Zanin, a decisão passa a valer apenas a partir de agora. Assim, valores recebidos de boa-fé não precisarão ser devolvidos.

Tags:

Brasil Stf Professores

Mais recentes

Imagem - Cerca de 400 mil pescadores vão receber seguro-defeso retroativo; veja quem tem direito

Cerca de 400 mil pescadores vão receber seguro-defeso retroativo; veja quem tem direito
Imagem - Caixa começa a pagar Bolsa Família de novembro

Caixa começa a pagar Bolsa Família de novembro
Imagem - Em meio à crise, Correios planejam demitir 10 mil

Em meio à crise, Correios planejam demitir 10 mil

MAIS LIDAS

Imagem - Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso
01

Prefeitura oferece vagas com salários de R$ 7 mil e jornada de 30h em concurso

Imagem - Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil
02

Prefeitura anuncia concurso público com 173 vagas e salários de até R$ 15,7 mil

Imagem - BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari
03

BYD realiza processo seletivo para 200 vagas na fábrica em Camaçari

Imagem - O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha
04

O ex-jogador que deixou o futebol para fazer fortuna vendendo gás de cozinha