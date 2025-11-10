ENTENDA

Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Medida entrará em vigor somente para as novas concessões de BPC/Loas e do Bolsa Família

Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:55

A partir do dia 21 de novembro, o cadastramento biométrico passará a ser obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social de competência da União, de acordo com um decreto publicado pelo governo federal.

O documento estipulou um prazo de 120 dias após a publicação do decreto, datado no dia 23 de julho, para que a obrigatoriedade entre em vigor. A data é referência para novas concessões de BPC/Loas e do Bolsa Família.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela proposta, a medida entrará em vigor somente para as novas concessões desses dois benefícios, e quando os requerentes não tiverem cadastro biométrico em nenhuma das bases do governo federal. Ou seja, apenas nesses casos as pessoas terão que coletar a biometria nos Centro der Referência e Assistência Social (Cras) das prefeituras, ao requererem esses auxílios.

