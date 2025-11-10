Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:55
A partir do dia 21 de novembro, o cadastramento biométrico passará a ser obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social de competência da União, de acordo com um decreto publicado pelo governo federal.
O documento estipulou um prazo de 120 dias após a publicação do decreto, datado no dia 23 de julho, para que a obrigatoriedade entre em vigor. A data é referência para novas concessões de BPC/Loas e do Bolsa Família.
De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela proposta, a medida entrará em vigor somente para as novas concessões desses dois benefícios, e quando os requerentes não tiverem cadastro biométrico em nenhuma das bases do governo federal. Ou seja, apenas nesses casos as pessoas terão que coletar a biometria nos Centro der Referência e Assistência Social (Cras) das prefeituras, ao requererem esses auxílios.
INSS
Nem todo mundo vai precisar fazer o cadastro biométrico. Isso porque serão utilizadas bases já existentes sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sobre a identificação civil da Polícia Federal (que reúne informações sobre passaportes) ou sobre os eleitores cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).