Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Sem biometria, beneficiários do INSS podem perder auxílio neste mês

Medida entrará em vigor somente para as novas concessões de BPC/Loas e do Bolsa Família

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:55

MeuINSS
MeuINSS Crédito: Shutterstock

A partir do dia 21 de novembro, o cadastramento biométrico passará a ser obrigatório para concessão, manutenção e renovação de benefícios da Seguridade Social de competência da União, de acordo com um decreto publicado pelo governo federal.

O documento estipulou um prazo de 120 dias após a publicação do decreto, datado no dia 23 de julho, para que a obrigatoriedade entre em vigor. A data é referência para novas concessões de BPC/Loas e do Bolsa Família.

De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pela proposta, a medida entrará em vigor somente para as novas concessões desses dois benefícios, e quando os requerentes não tiverem cadastro biométrico em nenhuma das bases do governo federal. Ou seja, apenas nesses casos as pessoas terão que coletar a biometria nos Centro der Referência e Assistência Social (Cras) das prefeituras, ao requererem esses auxílios.

INSS

INSS por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil
INSS vai ligar por Valter Campanato/ Agência Brasil
INSS por Divulgação
INSS por Marcello Casal JrAgência Brasil
Fachada do INSS por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Ministros consideram que não há inconstitucionalidade nas mudanças por Agência Brasil
1 de 6
INSS por Rafa Neddermeyer/ Agência Brasil

Nem todo mundo vai precisar fazer o cadastro biométrico. Isso porque serão utilizadas bases já existentes sobre a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), sobre a identificação civil da Polícia Federal (que reúne informações sobre passaportes) ou sobre os eleitores cadastrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Anvisa proíbe venda de lote de dipirona no Brasil

Imagem - Entenda o que muda na prática com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Entenda o que muda na prática com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Tags:

Bahia Inss

Mais recentes

Imagem - Influenciador caminhoneiro morre após carreta cair em ribanceira em estrada

Influenciador caminhoneiro morre após carreta cair em ribanceira em estrada
Imagem - Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica

Terapeutas da sacanagem oferecem 'xerecada da alegria' em clínica
Imagem - Policial penal é morta e muro da casa recebe pichações  de “X9” e “CV”

Policial penal é morta e muro da casa recebe pichações  de “X9” e “CV”

MAIS LIDAS

Imagem - Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais
01

Ameaça, invasão e briga por fazenda: vereador morto na Bahia acumulava registros policiais

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
02

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office
03

Nubank demite 12 funcionários após briga em reunião por mudança no home office

Imagem - Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina
04

Fazer prancha todos os dias transforma o abdômen e sua postura mais do que você imagina