ECONOMIA

Entenda o que muda na prática com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto foi aprovado por unanimidade pelos senadores

Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:58

Imposto de Renda Crédito: Shutterstock

O Senado aprovou na tarde de quarta-feira (5) o projeto de reforma do Imposto de Renda, que prevê a isenção da cobrança para quem ganha até R$ 5 mil. Aprovada por unanimidade pelos senadores, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto altera as Leis do Imposto sobre a Renda (Lei 9.250, de 1995 e Lei 9.249, de 1995) para criar um redutor, a partir de janeiro de 2026, que, na prática, isenta do imposto os rendimentos mensais de até R$ 5 mil de pessoas físicas.

Além da isenção para brasileiros com rendas de até R$ 5 mil, haverá redução parcial a tributação de rendas entre R$ 5.000,01 a R$ 7.350. Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida.

Senado vota PL da isenção do imposto de renda 1 de 6

O governo estima que 10 milhões de trabalhadores passam a ter isenção de IR, totalizando 15 milhões de isentos. Atualmente, quem ganha até dois salários-mínimos, ou R$ 3.036, tem isenção de imposto.