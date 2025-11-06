Acesse sua conta
Entenda o que muda na prática com a isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil

Texto foi aprovado por unanimidade pelos senadores

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 10:58

Imposto de Renda
Imposto de Renda Crédito: Shutterstock

O Senado aprovou na tarde de quarta-feira (5) o projeto de reforma do Imposto de Renda, que prevê a isenção da cobrança para quem ganha até R$ 5 mil. Aprovada por unanimidade pelos senadores, o texto segue para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O texto altera as Leis do Imposto sobre a Renda (Lei 9.250, de 1995 e Lei 9.249, de 1995) para criar um redutor, a partir de janeiro de 2026, que, na prática, isenta do imposto os rendimentos mensais de até R$ 5 mil de pessoas físicas.

Além da isenção para brasileiros com rendas de até R$ 5 mil, haverá redução parcial a tributação de rendas entre R$ 5.000,01 a R$ 7.350. Os contribuintes com rendimentos acima de R$ 7.350 não serão contemplados pela medida.

Senado vota PL da isenção do imposto de renda

Davi Alcolumbre, presidente do Senado, comandou a votação que aprovou o PL por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Antes, foi preciso desobstruir a Mesa Diretora por Andressa Anholete/Agência Senado
Senadores aliados a Jair Bolsonaro protestavam por causa da sua prisão domiciliar por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Filho do ex-presidente, o senador Flávio Bolsonaro estava entre os parlamentares que protestavam por Edilson Rodrigues/Agência Senado
Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) esteve no Senado por Saulo Cruz/Agência Senado
Os protestos aconteciam desde o início da semana por Edilson Rodrigues/Agência Senado
1 de 6
Davi Alcolumbre, presidente do Senado, comandou a votação que aprovou o PL por Edilson Rodrigues/Agência Senado

O governo estima que 10 milhões de trabalhadores passam a ter isenção de IR, totalizando 15 milhões de isentos. Atualmente, quem ganha até dois salários-mínimos, ou R$ 3.036, tem isenção de imposto.

A reforma do IR ainda prevê uma alíquota mínima de até 10% para quem ganha acima de R$ 50 mil por mês, ou R$ 600 mil no ano, e a taxação de lucros e dividendos. O governo estima que o grupo que passará a pagar mais Imposto de Renda reúna apenas 141,4 mil brasileiros.

