Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa determina proibição de café fabricado sem licença sanitária

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:43

É muito parecida com café, mas traz mais propriedades nutricionais
É muito parecida com café, mas traz mais propriedades nutricionais Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de todos os produtos alimentícios e cafés da Vibe Coffee Ltda. A empresa está proibida de comercializar, distribuir, fabricar, divulgar e fazer uso desses produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (3).

A ação fiscal foi motivada após o Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (Nevs) do estado do Espírito Santo constatar irregularidades cometidas pela Vibe Coffee no processo de fabricação dos seus produtos.

De acordo com o Relatório de Inspeção Sanitária emitido pelo Nevs, a empresa não possui licença sanitária e disponibiliza os itens sem regularização em seu site de compras e em outras plataformas de vendas on-line.

Além disso, foram observadas falhas graves, em desacordo com as boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização.

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe pó decorativo usado para colorir bolos

Anvisa proíbe pó decorativo usado para colorir bolos

Imagem - Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Anvisa suspende comercialização de sal do himalaia de marca famosa e chá; veja quais

Imagem - Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

Substância que pode causar câncer usada em produtos de unhas em gel

Na última semana, a Anvisa decretou a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.

Saúde das unhas

As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock) por Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock
As unhas peroladas funcionam com qualquer look (Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock) por Imagem: CHIVI SEYFETTIN | Shutterstock
As unhas ganharam destaque nos desfiles do SPFW (Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock) por Imagem: Wirestock Creators | Shutterstock
Há diferentes tipos de alongamento para unhas (Imagem: Olena Rudo | Shutterstock) por Imagem: Olena Rudo | Shutterstock
Hidratar e usar fortalecedores são práticas que ajudam a deixar as unhas mais saudáveis e bonitas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
Com alguns hábitos simples, é possível fortalecer as unhas e mantê-las protegidas contra os danos típicos do verão (Imagem: NinaMalyna | Shutterstock) por Imagem: NinaMalyna | Shutterstock
A fibra de vidro deixa a unha com um aspecto mais natural (Imagem: Sangiao Photography | Shutterstock) por Imagem: Sangiao Photography | Shutterstock
É importante adotar alguns cuidados para manter o alongamento da unha por mais tempo (Imagem: marigo20 | Shutterstock) por Imagem: marigo20 | Shutterstock
A esmaltação em gel oferece maior proteção e durabilidade às unhas (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O cuidado com as unhas é um ritual importante para muitas mulheres (Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock) por Imagem: Darya Lavinskaya | Shutterstock
Não há necessidade de deixar as unhas respirarem (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
Os cuidados com as unhas são frequentemente cercados por mitos e verdades que geram muitas dúvidas (Imagem: fizkes | Shutterstock) por
A micose pode afetar os dedos e as unhas dos pés (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por
Fazer as unhas em casa traz praticidade e economia (Imagem: Prostock-studio | ShutterStock) por
A hidratação é fundamental para manter a unha bonita (Imagem: JohnAmarok | Shutterstock) por
Tenha unhas saudáveis e bonitas com cuidados simples (Imagem: Bykfa | Shutterstock) por
1 de 16
As unhas cintilantes combinam com um visual minimalista (Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock) por Imagem: Maviojelikiz | Shutterstock

As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Agência, o primeiro é classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade, enquanto o segundo é considerado uma substância que pode causar câncer em humanos. Ambos exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua ativação.

Tags:

Café Anvisa

Mais recentes

Imagem - Na véspera da COP-30, obras não acabaram em área que vai receber líderes mundiais em Belém

Na véspera da COP-30, obras não acabaram em área que vai receber líderes mundiais em Belém
Imagem - Fábrica clandestina de produto hospitalar é interditada por irregularidades

Fábrica clandestina de produto hospitalar é interditada por irregularidades
Imagem - Faculdade é condenada por atraso na entrega de diploma a ex-aluna

Faculdade é condenada por atraso na entrega de diploma a ex-aluna

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte
01

Anjo da Guarda desta quinta-feira (6 de novembro) avisa a 2 signos: você vai receber uma notícia difícil, é preciso ser forte

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
02

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Imagem - 3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)
03

3 signos vão resolver seus problemas com dinheiro a partir de hoje (5 de novembro)

Imagem - Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos
04

Banheiro sempre limpo: produto barato clareia o fundo do vaso em minutos