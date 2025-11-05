FISCALIZAÇÃO

Anvisa determina proibição de café fabricado sem licença sanitária

Decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU)

Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:43

É muito parecida com café, mas traz mais propriedades nutricionais Crédito: Imagem gerada por inteligencia artificial

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de todos os produtos alimentícios e cafés da Vibe Coffee Ltda. A empresa está proibida de comercializar, distribuir, fabricar, divulgar e fazer uso desses produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (3).

A ação fiscal foi motivada após o Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (Nevs) do estado do Espírito Santo constatar irregularidades cometidas pela Vibe Coffee no processo de fabricação dos seus produtos.

De acordo com o Relatório de Inspeção Sanitária emitido pelo Nevs, a empresa não possui licença sanitária e disponibiliza os itens sem regularização em seu site de compras e em outras plataformas de vendas on-line.

Além disso, foram observadas falhas graves, em desacordo com as boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização.

Substância que pode causar câncer usada em produtos de unhas em gel

Na última semana, a Anvisa decretou a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.

Saúde das unhas 1 de 16