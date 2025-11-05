Anvisa determina proibição de café fabricado sem licença sanitária

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Millena Marques
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 11:43
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de todos os produtos alimentícios e cafés da Vibe Coffee Ltda. A empresa está proibida de comercializar, distribuir, fabricar, divulgar e fazer uso desses produtos. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última segunda-feira (3).
A ação fiscal foi motivada após o Núcleo Especial de Vigilância Sanitária (Nevs) do estado do Espírito Santo constatar irregularidades cometidas pela Vibe Coffee no processo de fabricação dos seus produtos.
De acordo com o Relatório de Inspeção Sanitária emitido pelo Nevs, a empresa não possui licença sanitária e disponibiliza os itens sem regularização em seu site de compras e em outras plataformas de vendas on-line.
Além disso, foram observadas falhas graves, em desacordo com as boas práticas de fabricação, como ausência de rastreabilidade, ausência de procedimentos operacionais padrão e condições inadequadas de higienização.
Na última semana, a Anvisa decretou a proibição do uso de duas substâncias químicas em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes. Os ingredientes podem estar presentes em produtos usados para fazer unhas artificiais ou esmaltes em gel e possuem potencial cancerígeno e risco de causar infertilidade.
Saúde das unhas
As substâncias proibidas são o TPO [óxido de difenil (2,4,6-trimetilbenzol) fosfina] e o DMPT (N,N-dimetil-p-toluidina), também conhecido como dimetiltolilamina (DMTA). Segundo a Agência, o primeiro é classificado como tóxico para a reprodução, podendo prejudicar a fertilidade, enquanto o segundo é considerado uma substância que pode causar câncer em humanos. Ambos exigem exposição à luz ultravioleta (UV) ou LED para sua ativação.