Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

Agência suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e o uso dos produtos

Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:44

Decisão foi divulgada no último dia 25 Crédito: Imagem: Skrypnykov Dmytro | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e o recolhimento de cosméticos que se encontram em situação irregular. A decisão foi divulgada no último dia 25.

Todos os lotes dos produtos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, de origem desconhecida, devem ser apreendidos. Além disso, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos cosméticos estão suspensos.

Os cosméticos B-Tox Capilar Nativo F2 Hair, Sérum Reconstrutor Bio Redux Premium F2 Hair e B-Tox Capilar Matize F2 Hair, da Le Pieri Cosméticos Ltda., também serão recolhidos.

A Anvisa ainda determinou a apreensão dos produtos da Casa Olência. Todos os produtos, que pertencem à empresa 29.142.831 Ana Paula Gomes Borges, estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e usados.

Os cosméticos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, e os fabricados pela Le Pieri Cosméticos Ltda, necessitam de registro na Anvisa, mas foram apenas notificados. Eles são produtos que têm classificação de grau 2, ou seja, apresentam um risco potencial maior e devem comprovar sua segurança e/ou eficácia.