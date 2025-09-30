Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Anvisa proíbe comercialização de máscara modeladora, sérum e outros cosméticos; confira

Agência suspendeu a comercialização, distribuição, fabricação,  propaganda e o uso dos produtos

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:44

Os dermocosméticos podem fazer parte da rotina de cuidados com a pele (Imagem: Skrypnykov Dmytro | Shutterstock)
Decisão foi divulgada no último dia 25 Crédito: Imagem: Skrypnykov Dmytro | Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e o recolhimento de cosméticos que se encontram em situação irregular. A decisão foi divulgada no último dia 25.

Todos os lotes dos produtos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, de origem desconhecida, devem ser apreendidos. Além disso, a comercialização, a distribuição, a fabricação, a propaganda e o uso dos cosméticos estão suspensos.

Cosméticos proibidos pela Anvisa

Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução
1 de 6
Cosméticos proibidos pela Anvisa por Reprodução

Os cosméticos B-Tox Capilar Nativo F2 Hair, Sérum Reconstrutor Bio Redux Premium F2 Hair e B-Tox Capilar Matize F2 Hair, da Le Pieri Cosméticos Ltda., também serão recolhidos.

A Anvisa ainda determinou a apreensão dos produtos da Casa Olência. Todos os produtos, que pertencem à empresa 29.142.831 Ana Paula Gomes Borges, estão proibidos de ser comercializados, distribuídos, fabricados, divulgados e usados.

Leia mais

Imagem - Anvisa proíbe a venda de marcas de whey, chá verde, cúrcuma e creatina

Anvisa proíbe a venda de marcas de whey, chá verde, cúrcuma e creatina

Imagem - Anvisa proíbe venda de suplementos alimentares de cúrcuma e chá verde

Anvisa proíbe venda de suplementos alimentares de cúrcuma e chá verde

Os cosméticos BTX Lisoterapia Absoluta e Máscara Modeladora Lisoterapia Hidralize, e os fabricados pela Le Pieri Cosméticos Ltda, necessitam de registro na Anvisa, mas foram apenas notificados. Eles são produtos que têm classificação de grau 2, ou seja, apresentam um risco potencial maior e devem comprovar sua segurança e/ou eficácia.

Já a fabricante dos cosméticos Casa Olência não tem autorização de funcionamento para fabricação dos produtos, que também não possuem registro na Anvisa.

Mais recentes

Imagem - Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS
Imagem - Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador

Morre paciente que recebeu transplante de cinco órgãos do mesmo doador
Imagem - Visão turva e enjoo: o que jovens sentiram após beber metanol em festa

Visão turva e enjoo: o que jovens sentiram após beber metanol em festa

MAIS LIDAS

Imagem - Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador
01

Assessor de vereador e querido pela comunidade: quem é o professor de boxe morto a tiros em Salvador

Imagem - Mulher morre após passar mal em academia na Bahia
02

Mulher morre após passar mal em academia na Bahia

Imagem - Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira
03

Concursos públicos têm mais de 400 vagas com salários de até R$ 37,8 mil; confira

Imagem - Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las
04

Conheça os 10 lugares favoritos das baratas na sua cozinha e como espantá-las