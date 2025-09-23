Acesse sua conta
Anvisa proíbe a venda de marcas de whey, chá verde, cúrcuma e creatina

Produtos foram considerados falsificados e fabricados de forma clandestina, segundo a agência

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 07:46

Whey
Whey Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a produção, a comercialização, a distribuição, o uso e a propaganda de diferentes suplementos alimentares considerados irregulares. Entre os produtos atingidos estão lotes de chá verde, cúrcuma, creatina e whey protein.

Durante uma operação em Americana (SP), fiscais apreenderam creatina e whey de marcas como Creatine Powder 100% Pure (1kg), Muscle Supp Suplementos, Whey Gourmet (900g) e Nitro Way 3W (1,8kg). De acordo com a Anvisa, os rótulos traziam informações falsas, atribuídas a empresas que não eram responsáveis pela fabricação. A prática foi classificada como falsificação e produção clandestina.

A ação incluiu ainda cápsulas de 500 mg de cúrcuma, além de produtos de chá verde (extrato seco de Camellia Sinensis) e centella asiática fabricados pela empresa Verde Flora Produtos Naturais Ltda. Esses suplementos, segundo o órgão, estavam sendo ofertados ao público sem qualquer tipo de registro ou autorização.

"Os suplementos estavam sendo anunciados e vendidos sem registro, notificação ou cadastro na Agência. Em agosto, uma operação conjunta da Anvisa com a Vigilância Sanitária (Visa) local de Itapemirim (ES) já havia interditado um galpão da empresa que servia para produzir os suplementos de forma clandestina", informou a Anvisa em nota.

A reportagem tentou contato com as empresas citadas, mas não obteve retorno.

