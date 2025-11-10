Acesse sua conta
Empresa gigante das embalagens adota escala 5×2 e abre 110 vagas de emprego

Decisão reduziu jornada mantendo salários

  Carol Neves

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 11:18

Fábrica da Embalixo
Fábrica da Embalixo

A Embalixo, referência nacional na produção de embalagens e líder na categoria de sacos para lixo, anunciou uma mudança significativa em sua rotina de trabalho. A partir desta segunda-feira (10), a empresa passa a operar com escala 5×2 — modelo em que o funcionário trabalha cinco dias e folga dois.

Com a nova jornada, a carga horária semanal foi reduzida de 44 para 36 horas, mas sem impacto nos salários, segundo o UOL. A decisão faz parte da estratégia da companhia para melhorar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional dos colaboradores e, ao mesmo tempo, criar novas oportunidades de emprego.

A mudança já vem acompanhada da abertura de 110 vagas para a unidade de Hortolândia (SP). Os contratos são CLT, e os salários ficam em torno de R$ 2.240, variando conforme o cargo. Há posições específicas para pessoas com deficiência e jovens de 18 a 21 anos em busca do primeiro emprego.

Ambiente de trabalho

Entre as vagas disponíveis estão:

Eletromecânico

Mecânico de Manutenção Industrial

Operador de Tear

Operador de Produção

A empresa oferece benefícios como plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação, refeição no local, vale transporte ou auxílio combustível, seguro de vida, participação nos lucros (PLR), assiduidade e estacionamento.

No mercado há mais de duas décadas, a Embalixo mantém mais de 500 funcionários e se destaca desde 2010 como líder nacional em sacos para lixo sustentáveis. Recentemente, a marca lançou o primeiro saco feito com plásticos retirados do oceano, além de linhas com tecnologia de captura de CO₂, função antibacteriana, repelente de insetos e neutralizador de odores.

As inscrições para as novas vagas podem ser feitas diretamente no site da empresa.

